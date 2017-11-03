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Dünya

Venezuela lideri Maduro: Gerçek bir mali zulümle karşı karşıyayız

Venezuela'nın toplam dış borcu 120 milyar doları aşmış durumda

03 Kasım 2017 16:45

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin 120 milyar doları aşan dış borcunu yeniden yapılandıracağını belirterek, "Gerçek bir küresel mali zulümle karşı karşıyayız" dedi.

ABD'nin mali yaptırımlarının Venezuela'nın borç ödeme yeteneğini etkilediğini söyleyen Maduro, ülkenin tüm dış borcunu ve ödemelerini yeniden yapılandıracaklarını açıkladı.

Yeniden yapılandırmanın detayları hakkında bilgi vermeyen Maduro, uluslararası kredi kuruluşlarıyla ihtilafa yol açmayacak bir çözüm arayışında olduklarını belirtti. Maduro, devlet petrol şirketi PDVSA'ya 1.1 milyar dolarlık son bir tahvil ödemesi için talimat verdiğini, bundan sonraki ödemelerin yeniden düzenleneceğini ifade etti.

“Gerçek bir küresel mali zulümle karşı karşıyayız” diyen Maduro, 2013 yılında iktidara geldiğinden bu yana petrol gelirindeki ani düşüşe rağmen 72 milyar dolar dış borç ödendiğini ancak ülkeye uygulanan mali yaptırımların durumu giderek zorlaştırdığını söyledi. 

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