Venezuela lideri Maduro'dan AB temsilcisine ülkeden çıkması için 72 saat

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Avrupa Birliği'nin (AB), bazı Venezuelalı siyasilere yaptırım uygulama kararının ardından, Venezuela'daki AB Temsilcisine ülkeden ayrılması için 72 saat süre verdiğini açıkladı.

Maduro, düzenlediği basın toplantısında, AB'nin aralarında Venezuelalı muhalif siyasilerin olduğu 11 kişiye yaptırım uygulama kararını kınadı.

Maduro, AB'yi "sömürgecilikle" suçlayarak, "Bugün AB, anayasaya saygı duyan kurumları oluşturan Venezuelalılara karşı yaptırım uygulama kararı aldı. Ulusal Meclis (AN) yönetimine, AB'nin Karakas Temsilciliğinin emirlerini yerine getirmediği için yaptırım uyguluyorlar." dedi.

Venezuela'ya saygı duyulması çağrısı yapan Maduro, "AB'nin Karakas Temsilcisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat verme kararı aldım. Eğer Venezuela'ya saygı duymak istemiyorlarsa, gitsinler." ifadelerini kullandı.

AB, aralarında kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu desteklemeyen bir grup muhalifin de bulunduğu 11 kişiyi yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Açıklamada, aralarında çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclisin (AN) Başkanı seçilen Luis Parra ve yardımcılarının da olduğu bu kişilere yaptırım uygulanmasına "AN'nin demokratik işleyişine karşı hareket etmek" gerekçe gösterilmişti.