Venezuela lideri Maduro 'bıyığına' bahse girdi!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro selefi Hugo Chavez'in adını verdiği yoksul ailelere konut projesinde bıyığını ortaya koydu. Maduro, hükümet yıl sonuna kadar bir milyonuncu konutu yoksul bir aileye teslim etme hedefine ulaşamazsa kendini cezalandıracak. Maduro, İskan Bakanı Guillermo Barreto’ya “bıyığım senin ellerinde” diyerek seslendi.

Maduro, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in adı verilen toplu konut projesi çerçevesinde 2 bin 520 apartman dairesinin yoksul ailelere teslim törenine katıldı. Chavez'in ardından 2013'te iktidara gelen Maduro, törende yaptığı konuşmada "31 Aralık tarihine kadar 1 milyonuncu daireyi teslim edemezsek kendimi cezalandırmak için bıyığımı keseceğim. Böylece herkes sözümüzü tutamadığımızı bilecek" ifadelerini kullandı.

'Bıyığımın kaderi senin elinde'

İskan Bakanına elini çabuk tutma çağrısında bulunan Maduro, "Bıyığımın kaderi, senin ellerinde sayın İskan Bakanı" dedi. Maduro, halkın kendilerine güvendiğini, başarısız olma lükslerinin olmadığını vurguladı. Maduro'nun bıyığı, yoksul halk tarafından bir zamanlar otobüs şoförlüğü yapan devlet başkanının işçi sınıfı kökeninin sembolü olarak kabul ediliyor.

Maduro'nun açıklamasının ardından devlet başkanının bıyıksız halini gösteren çizimler internette dolaşmaya başladı.