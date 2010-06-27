Venezuela lideri Chavez: İsrail soykırımcı bir devlet

T24- Venezuela lideri Chavez İsrail'e yüklendi: "İsrail ABD için suikast yapan, soykırımcı bir devlet" dedi.

Başkent Caracas'ta Suriye Devlet Başkanı Beşar Essad'ı ağırlayan Chavez, İsrail'in ABD için suikastçi görevi yürüttüğünü savundu.

Venezuela Devlet Başkanı, Ortadoğu ülkelerinin bir gün İsrail'i hak ettikleri yere koyacaklarını da söyledi ve "Umarım İsrail günün birinde gerçek demokratik bir devlet olur" ifadesini kullandı.

2008'in sonunda başlayan ve yaklaşık 1 ay süren İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Chavez bu ülkeyle ilişkilerini kesmişti.