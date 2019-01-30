Venezuela krizi - Maduro: Trump, Kolombiya mafyasına beni öldürmeleri için talimat verdi

Maduro açıklamasında Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'ın ABD liderinin kendileriyle ilişki kurmasını engellediğini de iddia ederek, "Yıllar boyunca Trump'la kişisel düzeyde bir diyalog kurmaya çalıştım. Ama başarısız oldum. Elimizde bunu Bolton'ın engellediğine dair bilgi var" dedi.
John Bolton, Pazartesi günü ABD'nin Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'ya uygulanacak yaptırımları açıklarken elindeki defterde yazılı olan 'Kolombiya'ya 5.000 asker' notu dikkat çekmişti.
Kolombiya yetkilileri, konuyla ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını açıklamıştı.