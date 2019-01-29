Venezuela krizi: ABD'nin PDVSA'ya yaptırım kararına Maduro'dan 'yasal yollara başvuracağız' yanıtı

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington'un Venezuela'da devlete ait petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım uygulamaya başladığını duyurdu.

Gazetecilere konuşan Bolton, bu adımın 'Nicolas Maduro yönetiminin Venezuela halkının varlıklarını yağmalamasına engel olmak amaçlı' olduğunu ifade etti.

ABD'nin yaptırım kararına sert tepki gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise PDVSA'nın uluslararası mahmemelerde hakkını arayacağını ve ABD'deki iştiraki Citgo'yu koruyacağını söyledi.

Maduro, Washington yönetiminin Venezuela'nın ABD'deki en büyük iştiraki olan petrol rafinerisi Citgo'yu çalmaya çalıştığını söyleyerek, tüm yasal yollara başvuracaklarını ifade etti.

Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı Bolton, Venezuela'ya ait ABD'deki 7 milyar dolarlık mal varlığına el konulduğunu söylemişti.

Reuters PDVSA Venezuela'nın en büyük gelir kaynağını oluşturuyor.

ABD, resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararını açıkladığı sıralarda, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da Venezuela Kongresi'ne şirket ve şirkete bağlı petrol rafinerisi Citgo yönetimine yeni bir isim atamaları talimatı verdiğini duyurdu.

Guaido ayrıca, Venezuela'nın ülke dışındaki mal varlıklarının kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de Venezuela petrolü satışlarından elde edilen kazancın Nicolas Maduro hükümetinin elinden alınacağını söyledi.

Citgo gelirlerini bloke ederek faaliyette kalabilecek

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Mnuchin, "PDVSA uzun bir süredir Venezuelalı yetkililer ve iş insanlarının yolsuzlukları, zimmetlerine para geçirmeleri için bir aracı oldu. Bugünkü PDVSA ile ilgili karar, Venezuela'nın mal varlıklarını Maduro'da alıp, ait oldukları yere, Venezuela halkına temin edecektir" dedi.

Mnuchin, PDVSA'nın sahip olduğu ABD merkezli Citgo'nun ise gelirleri ABD'de bir banka hesabında bloke edilmesi durumunda faaliyetlerine devam edebileceğini söyledi.

PDVSA, OPEC ülkesi Venezuela'nın en büyük gelir kaynağı. Citgo da Venezuela'nın en önemli dış varlığı konumunda.

ABDli yetkililer, PDVSA'ya uygulanan yaptırımların, Maduro hükümetinin petrol şirketi gelirlerinden fayda sağlamasına engel olma amaçlı olduğunu söylüyor.

Venezuela'nın en büyük petrol müşterisi ise ABD.

Venezuela'nın petrol ihracatının yüzde 41'i ABD'ye yapılıyor. Venezuela ayrıca ABD'ye en çok ham petrol tedarik eden dört ülkeden biri.

AFP Guaido, Venezuela'nın ülke dışındaki mal varlıklarının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Guaido: Ülke dışındaki mal varlıklarının kontrolünü ele geçiriyorum

Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Venezuela'nın ülke dışındaki mal varlıklarının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Guaido açıklamasında, "Cumhuriyetimiz'in ülke dışındaki varlıklarının kontrolünü aşamalı ve düzenli bir şekilde kontrolüme almaya başlıyorum" dedi. Guaido bu adımı, 'gaspçı' olarak tanımladığı Maduro ve ekibinin 'giderken kasadaki paraları boşaltmalarına engel olmak için' yaptığını söyledi.

Guaido, mal varlıklarının 'şeffaf şekilde kullanılması için milletvekillerine gerekli önlemleri almaları talimatını vereceğini' de ifade etti.

Guaido, "Citgo'nun Venezuelalıarın elinde kalması için bu kararı aldık" dedi.

Muhalif siyasetçi geçen ay Ulusal Meclis başkanlığına gelmişti. Guaido 23 Ocak'ta da Maduro'nun 'meşruiyetini yitirdiği' gerekçesiyle kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan etti.

Guaido'yu, ABD'nin yanı sıra 20'den fazla ülke de tanıdı.

İngiltere Merkez Bankası'ndaki Venezuela altınları

Diğer yandan Guaido, İngiliz yetkililere yazdığı mektupta Maduro'nun İngiltere Merkez Bankası'ndaki altın rezervlerine erişimin durdurulması talebinde bulundu.

Bloomberg haber ajansı, hafta sonu yayımladığı haberde Maduro yönetiminin İngiltere Merkez Bankası'ndan 1.2 milyar dolar değerindeki altın rezervlerini çekmek istediği, Merkez Bankası'nın ise bu talebi reddettiği iddia edilmişti.

Bu iddiayla ilgili Venezuela Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere'nin Avrupa ve ABD'den sorumlu devlet bakanı Alan Duncan ise Pazartesi günkü açıklamasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ülkesinin altın rezervlerine erişim hakkı kararını yalnızca İngiltere Merkez Bankası'nın verebileceğini söyledi.

Parlamentoda yaptığı konuşmada Duncan, "(Guaido'nun) mektubundan haberim var. Venezuela'nın altınlarının önemli bir bölümü İngiltere Merkez Bankası'nda. Bu İngiltere Merkez Bankası'nın kararı, hükümetin değil" dedi.

Duncan, "Bu konuda karar verecek olan kendileri, ama bu kararı alırken dünya genelinde çok sayıda ülkenin Nicolas Maduro'nun meşruiyetini sorguladığı ve Juan Guaido'yu tanıdıkları gerçeğini şüphesiz hesaba katacaklardır" diye konuştu.