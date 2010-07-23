-VENEZUELA, KOLOMBİYA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİYİ KESTİ CARACAS (A.A) - 22.07.2010 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Bogota yönetiminin, Kolombiyalı gerilla liderlerinin Venezuela'da olduklarını açıklamasından sonra komşu ülke Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kesti. Devlet Başkanı Chavez, başkanlık sarayı Miraflores'te yanında Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Maradona olduğu halde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kalbim kan ağlayarak, Venezuela'nın şimdiden sonra Kolombiya hükümeti ile tüm ilişkilerini kestiğini söylüyorum" dedi. Bogota geçen hafta, Venezuela'da bulunduğunu ileri sürdüğü Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (Farc) ve Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN, Guevera'cı) beş üst düzey sorumlusunun listesini yayınladı, bugün de Amerika Ülkeleri Teşkilatı'nı toplantıya çağırarak, suçlamalarını yineledi ve Venezuela'da bin 500 Kolombiyalı militan ile onlarca eğitim kampı bulunduğunu iddia etti. Venezuela, komşu ülke Kolombiya'nın suçlamaları üzerine daha önce Bogota Büyükelçisini geri çekmiş, Kolombiya da dün Caracas Büyükelçisini geri çağırmıştı. İki ülke arasında gerginliğin artması üzerine Amerika Ülkeleri Teşkilatı Genel Sekreteri Jose Miguel Insulza, iki ülkeyi sakin olmaya çağırırken, ABD de Venezuela'nın şikayetlerini dile getirmek için Kolombiya ile ilişkilerini kesmesinin iyi bir yöntem olmadığı açıklaması yaptı.