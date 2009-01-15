Venezuela İsrail ile ilişkisini kesti

Venezuela, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti. Bolivya da, yakın müttefiki Venezuela'nın yolundan gidecek



Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezuela hükümetinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini kestiği belirtildi.



Venezuela'nın sosyalist devlet başkanı Hugo Chavez de daha önce yine aynı nedenle ülkesindeki İsrail büyükelçisini sınır dışı etmişti.



Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını belirtti. Morales, ayrıca İsrail hükümet yetkililerinin soykırımla suçlanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuracağını açıkladı.



BM Güvenlik Konseyinin krize tepkisini yetersiz bulan Morales, konsey için "Güvensizlik Konseyi" ifadesini kullandı ve BM Genel Kurulunun Gazze saldırılarını kınaması gerektiğini kaydetti.



Peres'in Barış Nobeli'ni elinden alın



Morales, Gazze saldırılarını durdurmaması nedeniyle de İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in elinden Nobel Barış Ödülünün alınması gerektiğini de söyledi.



İsrail'in 19 gündür süren Gazze saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 1000'i aştı. Saldırılarda ölenlerin 400'den fazlasını kadın ve çocuklar oluşturuyor. İsrail ise saldırıların başlamasından bu yana 13 İsraillinin öldüğünü bildiriyor.

