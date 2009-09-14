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Dünya

Venezuela İran'da gaz yatağı işletecek

14 Eylül 2009 14:23

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, İran'ın güneyindeki Pars gaz yataklarının Venezuelalı bir devlet şirketi (PDVSA) tarafından işletileceğini açıkladı.

Chavez, “Alo Presidente” adlı radyo ve televizyon açıklamasında, dünyanın en önemli gaz yataklarından biri olan Pars yataklarının işletmesiyle ilgili olarak PDVSA'nın girişimlerine başladığını söyledi ve “İranlılar bize Güney Pars 12 yatağına giriş imkanı verdi” dedi.

Amerikan Enerji Ajansı'na (EIA) Körfez bölgesindeki Güney Pars gaz yatağı, 12 bin 600 milyar metreküp olduğu tahmin edilen rezerviyle İran'ın en büyük enerji projesi olduğu belirtiyor.

Chavez, 9 ülkeyi kapsayan ziyaretleri çerçevesinde İran'a gitmiş ve İran'dan günde 20 bin varil benzin alacağını açıklamıştı.
 

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