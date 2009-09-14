Venezuela İran'da gaz yatağı işletecek

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|Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, İran'ın güneyindeki
Pars gaz yataklarının Venezuelalı bir devlet şirketi (PDVSA) tarafından
işletileceğini açıkladı.
Chavez, “Alo
Presidente” adlı radyo ve televizyon açıklamasında, dünyanın en önemli gaz
yataklarından biri olan Pars yataklarının işletmesiyle ilgili olarak PDVSA'nın
girişimlerine başladığını söyledi ve “İranlılar bize Güney Pars 12 yatağına
giriş imkanı verdi” dedi.
Amerikan Enerji Ajansı'na (EIA) Körfez
bölgesindeki Güney Pars gaz yatağı, 12 bin 600 milyar metreküp olduğu tahmin
edilen rezerviyle İran'ın en büyük enerji projesi olduğu
belirtiyor.
Chavez, 9 ülkeyi kapsayan ziyaretleri çerçevesinde İran'a
gitmiş ve İran'dan günde 20 bin varil benzin alacağını
açıklamıştı.