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Dünya

Venezuela ile Filistin diplomatik ilişki kurdu

Venezuela ile Filistin arasında diplomatik ilişkilerin resmen kuruldu; Filistinlilerin bu ülkedeki ilk temsilciliğini açtı

28 Nisan 2009 03:00

Venezuela ile Filistin arasında diplomatik ilişkilerin resmen kurulduğu ve Filistinlilerin bu ülkedeki ilk diplomatik temsilciliğinin açıldığı bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riad El Malki ve Venezuela Dışişleri Bakanı Nicolas Maduro'nun dün, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin resmen kurulduğuna ilişkin bir belgeyi imzaladığı ve başkent Caracas'ta Filistin Büyükelçiliğinin açılışının yapıldığı kaydedildi.

Venezuela, İsrail'in 6 Ocak 2009'da Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıyı protesto etmek için İsrailli diplomatları sınır dışı etmişti. İsrail de buna Venezuelalı diplomatları sınır dışı ederek karşılık vermişti.


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