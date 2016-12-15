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Dünya

Venezuela hükümeti 4 milyon oyuncağa el koydu, 'her çocuğa bir oyuncak' sözü

Müfettiş William Contreras, oyuncakların büyük indirimlerle satılacağı ve yılbaşında her çocuğun mutlaka bir oyuncağa sahip olacağı sözünü verdi

15 Aralık 2016 05:33

Venezuela hükümeti, 10 Aralık'ta, başkent Caracas'ta ürünleri stoklayarak fiyatların artmasına neden olmakla suçladığı bir şirkete ait yaklaşık dört milyon oyuncağa el koydu.

Ülkedeki sosyo ekonomik haklardan sorumlu müfettiş William Contreras, oyuncakların büyük indirimlerle satılacağı ve yılbaşında her çocuğun mutlaka bir oyuncağa sahip olacağı sözünü verdi.

Nicolas Maduro da konuyla ilgili yaptığı konuşmada, "4 milyon oyuncağın fiyatlarının yasadışı şekilde artırılmasına engel olduk. Böylelikle, çocuklarımız yılbaşında elbette oyuncaklarına kavuşacaklar. Bu yasalarımız sayesinde oldu" şeklinde konuştu. 

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