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BBC Türkçe

Venezuela: Hükümet karşıtı protestolarda en az 2 ölü

Ekonomik kriz karşısında cezaevindeki muhalefet liderlerinin salıverilmesi ve erken seçime gidilmesini talep eden Venezuelalı protestocular polisle çatıştı. En az iki kişi öldü. Cumhurbaşkanı Madura ise polise ve dükkanlara saldırdıkları gerekçesiyle muha

20 Nisan 2017 04:41

Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı gelen onbinlerce kişinin katıldığı protestolarda, en az iki kişi hayatını kaybetti.

Başkent Caracas'taki protestolarda bir genç, Kolombiya sınırındaki San Cristobal kentinde ise bir kadının öldüğü bildirildi.

Protestocular cezaevindeki muhalefet liderlerinin salıverilmesi ve erken seçime gidilmesini talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Madura ise polise ve dükkanlara saldırdıkları gerekçesiyle muhalefeti suçluyor.

Madura şu ana kadar 30'dan fazla insanın gözaltına alındığını belirtti. Son yaşananlarla hayatını kaybedenlerin sayısı en az 7'ye çıktı.

Öte yandan, Caracas'taki hükümet destekçileri de rakip mitingler düzenledi.

Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Buna rağmen, yıllardır yüksek enflasyon, önlenemeyen suç artışı ve temel mal kıtlığıyla mücadele ediyor.

Ülkenin dört bir yanında gerçekleşen protestoların son üç yılda görülen en büyük protestolar olduğu düşünülüyor.

Eylemciler, Cumhurbaşkanı Madura'ya muhalefetle müzakere koltuğuna oturması ve ülkedeki ekonomik krizi çözmek için bir çözüm bulması konusunda baskı yapıyor.

Hükümet karşıtı eylemciler yaşananları Venezuela'nın "ikinci bağımsızlık günü" olarak tanımlıyor.

Seçimlerin 2019'da yapılması bekleniyor. Muhalefet ise, ülkenin çökme noktasında olduğunu söyleyerek alarm zilleri çalıyor.

IMF, ülkedeki enflasyonun bu yıl yüzde 700 artarak zirveye çıkacağını belirtiyor.

Protestostoların alevlenmesinin nedeni, geçen ay Yüce Mahkeme'nin muhalefetin kontrolündeki parlamentodan gücü devralma kararını açıklamasıydı.

Mahkeme üç gün sonra kararını değiştirdiyse de, protestoların yayılmasının önüne geçilemedi.

Venezuela'da son haftalar polis ve protestocular arasındaki şiddetli çatışmalarla geçti

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