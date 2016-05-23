Venezuela'da bir hamburger 170 dolar oldu

Venezuela’daki ekonomik kriz ve hiperenflasyon hayatı alt üst etti. Bir hamburger bin 700 Venezuela Bolivarı’na (170 ABD Doları) satılırken, bir otelde gecelik ücret 7 bin ABD dolar oldu.



Kuraklık, siyasi çatışmalar ve enerji kriziyle boğuşan ülkede temel besin ve temizlik maddeleri haricinde mallar satan dükkanlar ise haftalardır iş yapmıyor.

Bazı ürünleri satın almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. Örneğin diş macunu gibi ürünleri almak isteyenler bazen bunlara 100 katı fazlı ücret ödemek zorunda kalıyor.

İşletmeler faiz oranları nedeniyle alışverişlerde kredi kartı kabul etmiyor. Halk bir yandan da günde 18 saati bulan elektrik kesintileriyle boğuşuyor, kamu görevlileri iki gün çalışıyor.

Venezuela hükümeti 1 ABD Doları’nı 10 Bolivar’dan saymayı sürdürse de artık neredeyse tamamı nakit çalışan işletmelerde ve karaborsada bu oran bin Bolivar’dan hesaplanıyor.

'Herkesin durumu perişan'

CNN Türk'ün haberine göre, hiperenflasyonla boğuşan ve ham madde ithalatına dayanan ekonomilerinde kendi para birimleriyle maaş alan Venezuelalılar için ise durum daha da kötü. Orta sınıfın hızla yok olduğu ülkede halk temel ihtiyaçları için kuyruklara girmek zorunda.

Temel besin ve temizlik maddeleri haricinde mallar satan dükkanlar ise haftalardır iş yapmıyor. Gözlük dükkanı sahibi Michael Leal, “Nefes alamıyoruz. Herkesin durumu perişan” diyor. Leal, faiz oranları nedeniyle işletmelerin artık kredi kartı kabul etmediğini anlatıyor.

'Saatlerce bekleyip eli boş da dönebiliyorsunuz'

Bir eczanenin önündeki yaklaşık 200 kişiyle birlikte kuyrukta bekleyen 21 yaşındaki Kevin Jaimes, diş macunu almayı umuyor. Eli boş dönenler ise karaborsanın yolunu tutuyor. Bazen ürünlere 100 katı ücret ödemek zorunda kalıyor:

“Her hafta buradayız. Ne alacağımızı bilmeden kuyruğa giriyoruz. Çünkü stokta hiçbir şey kalmıyor. Alabildiğiniz her şeyi hemen almanız gerekiyor. Saatlerce bekleyip eli boş da dönebiliyorsunuz.”

Jaimes, 7 kişilik ailesine 35 dolarlık maaşıyla bakmaya çalışıyor. Bir sinema biletinin 9 dolar olduğu ülkede karınlarını doyurmaktan başka bir şeye bütçe ayırmaları mümkün değil.

Siyasi diyalog çağrısı

Güney Amerika ülkeleri Şili, Arjantin ve Uruguay, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun muhaliflerle arasındaki sorunları siyasi diyalogla acilen çözüp halkın refaha kavuşturulması çağrısı yaptı.

Venezuela halkı, bir yandan da kuraklık nedeniyle günde 18 saati bulan elektrik kesintileri ile de boğuşuyor. Enerji kısıtlamaları nedeniyle kamu çalışanları haftada sadece 2 gün mesai yapıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) üyesi Venezuela, zengin doğal kaynaklarına rağmen tarihinin en kötü günlerini yaşıyor.