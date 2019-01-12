Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı Çorum'a geliyor

Elvan Yılmaz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yardımcısının Çorum’a geleceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Latin Amerika ülkesi Venezuela’nın Devlet Başkan Yardımcısı, iş insanı Ahmet Ahlatcı ile görüşmek üzere Çorum’a geliyor. Ziyarette hem ikili ticari görüşmelerin yapılacağı hem de Altın Rafinerisi’nde incelemelerde bulunulacağı belirtildi.

Geçtiğimiz ay Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki G-20 Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Latin Amerika ülkelerine resmi ziyaretlerde bulunmuştu. İkili ticari ilişkilerin öne çıktığı gezilere iş insanı Ahmet Ahlatcı da ekibiyle birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’daki görüşmeler sırasında, Ahlatcı’yı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile tanıştırdı. Ahlatcı’nın altın üretimi ve ticaretindeki başarısına dikkat çekilerek Venezuela ile karşılıklı yarar sağlayacak bir ticari ilişki kurulabileceği dile getirildi.

Venezuela’daki altın rezervlerinin bir bölümünün Türkiye’de ve Çorum’da işlenebileceği gündeme geldi. Bu kapsamda Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı’nın altın ticaretine yönelik görüşme yapmak üzere Çorum’a geleceği ifade edildi.