Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Papa'ya arabuluculuk çağrısı

Venezuela’da süren iktidar ve muhalefet arasında süren politik kriz hakkında Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Papa Francisco’ya mektup yazdı. Maduro, Papa Francisco’dan sağ muhalefet ile hükümet arasında görüşmelerin tekrar başlaması için arabulucu olmasını istedi.

Venezuela İletişim Bakanı Ernesto Villegas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Başkan Maduro’nun mektubunun Papa Francisco’ya gönderildiğini açıkladı. Maduro, mektubunda “sağ muhalefetin şiddet eylemlerinde çocukları kullanmaması” ve muhalefet ile yeniden diyalog kurulması için Papa’dan yardım istiyor.

Çatışmalarda çocukların kullanıldığını öne süren Bakan Villegas, muhalefete çocukların ve gençleri şiddet eylemlerinden çıkarılması için çağrı yaptı.

Papa Francisco, Eski Dominik Cumhuriyeti Başkanı Leonel Fernández, Eski Panama Başkanı Martin Torrijos ve eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero arabuluculuğunda hükümet ve muhalefet arasındaki diyalog süreci geçen Ekim sonunda başlatılmıştı.

Fakat muhalefet, sürecin başlamasından sonra hükümetin anlaşmaları ihlal ettiği iddiasıyla görüşmelerden çekilmişti. Arabulucuların, geçen Ocak ayında her iki tarafa da sunduğu süreci yenileme önerisi muhalefet tarafından reddedilmişti. (DHA)