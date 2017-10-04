Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Yeni dünyanın lideri Putin

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 'yeni dünyanın lideri' olarak niteledi.

Rusya Enerji Haftası çerçevesinde konuşan Maduro “Bizim Rusya’dan yardım istememize gerek yok, böyle bir destek zaten var. Başkan Putin’e Venezüella’ya yönelik yardımlarından dolayı teşekkür etmeliyim” dedi.

Venezüella’nın eski lideri Hugo Chavez ile Putin arasındaki dostluğun, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak saygı çerçevesinde geliştiğini gösterdiğini belirten Maduro “Yeni ve içinde yaşamak istediğimiz dünyanın gerçek lideri Vladimir Putin” ifadelerini kullandı.

Maduro, Putin’i ayrıca saygın, onurlu, barışçıl biri olarak tanımladı.