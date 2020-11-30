Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Twitter'dan numarasını paylaştı: Beni Whatsapp gruplarınıza dahil edin

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, cep numarasını paylaşarak vatandaşlara "Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından telefon numarasını paylaştı. Maduro, yayınladığı video mesajda "Venezuela, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" dedi.

Maduro'nun paylaştığı numaranın WhatsApp ile Telegram profillerinde de başkanın kendi fotoğrafının ve 'Venezuella Devlet Başkanı' ifadelerinin yer aldığı görüldü.