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Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Askeri üsse saldıranlar en ağır şekilde cezalandırılacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri üsse yapılan saldırının faillerine en ağır cezanın verileceğini söyledi

07 Ağustos 2017 18:29

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri üsse yapılan saldırının faillerine en ağır cezanın verileceğini söyledi.

Devlet Başkanı Maduro, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, Carabobo eyaletinin başkenti Valencia yakınlarındaki Paramacay üssüne saldırıyı düzenleyen 20 kişiden 2'sinin öldürüldüğünü, 1'inin yaralı ele geçirildiğini, 7'sinin yakalandığını ve 10'unun kaçtığını kaydetti.

Ordu ve emniyet güçlerinin kaçan saldırganların peşinde olduğunu ifade eden Maduro, "Bu terör saldırısını düzenleyenlere en ağır cezanın verilmesini isteyeceğim." dedi.

Paramacay askeri üssüne dün sabah erken saatlerde terör saldırısı düzenlenmişti. Daha sonra üsse saldıran grup, hükümete bağlı askeri birlikler tarafından bozguna uğratılmıştı. Askeri üssün yakınlarında yapılan protestoda yerel bir lider vurularak öldürülmüştü.

Ülkede gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk nisan başında yaşanan siyasi krizin ardından sokak protestolarına dönüşmüştü. Gösteriler sırasında güvenlik güçleriyle protestocular arasında yaşanan çatışmalarda 120 kişi hayatını kaybetmişti.

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