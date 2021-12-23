Venezuela Devlet Başkanı Maduro açıkladı: Türkiye'den gelen yolcuda Omicron varyantına rastlandı

T24 Dış Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede yedi Omicron vakası tespit edildiğini, vakaların Türkiye dahil olmak üzere yabancı ülkelerden geldiğini açıkladı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Venezuela’da yurt dışı kaynaklı yedi Omicron vakası tespit edildi.

Devlet Başkanı Maduro, vakaların Panama, Dominik Cumhuriyeti, İspanya ve Türkiye’den gelen kişiler olduğunu söyledi.

Maduro, “Omicron, Venezuela’ya ulaştı ve bu varyant daha bulaşıcı” dedi.

Venezuela, yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 90’ınının aşılanmış olmasını planlıyor.