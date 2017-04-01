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Deutsche Welle

Venezuela Devlet Başkanı: Kriz aşıldı

Venezuela Yüksek Mahkemesi’nin parlamentonun yetkilerini elinden alma kararının ardından Devlet Başkanı Maduro, mahkemeye kararı gözden geçirme çağrısında bulundu.

01 Nisan 2017 17:44

Venezuela Yüksek Mahkemesi'nin parlamentonun yetkililerini elinden alma kararının ardından ülkede artan siyasi gerginliğe son vermek için Devlet Başkanı Nicolas Maduro devreye girdi. Maduro başkanlığında toplanan Ulusal Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, mahkemeden parlamentonun yetkilerini elinden alma ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırma kararlarının gözden geçirilmesinin istendiği belirtildi. Açıklamada, "kurumsal istikrarın ve devletteki güçler dengesinin sağlanması” için kararın gözden geçirilmesinin istendiği kaydedildi.

Maduro ise televizyondan yayınlanan konuşmasında, kararlar nedeniyle yaşanan krizin "aşıldığını” duyurdu. Maduro, mahkemenin kararlarını "izah edeceğini ve düzelteceğini” vurguladı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi 2016 yılının Ağustos ayında, muhaliflerin çoğunlukta bulunduğu Parlamento'nun seçimlerde yolsuzluk yaptığı iddia edildiği için görevleri askıya alınan üç vekilin yemin etmesine izin vererek, yasaları ihlal ettiğine hükmetmişti. Mahkeme, çarşamba günü ise parlamentonun yetkilerinin süresiz olarak iptal edilmesine karar vermişti. Mahkeme, kararına gerekçe olarak parlamentodaki çoğunluğun yasal düzenlemelere uymamasını ve yargının aldığı kararları hiçe saymasını göstermişti.

Uluslararası düzeyde tepkilere yol açan karar ülke içinde de eleştirilere neden oldu. Başsavcı Luisa Ortega Diaz, Yüksek Mahkeme'nin kararını "anayasanın ihlali” olarak değerlendirdi. Ortega, cuma günü yaptığı bu açıklama ile mahkemenin kararını eleştiren en üst düzey yetkili oldu.

Mahkemenin kararını protesto etmek için ülkede gösteriler de düzenleniyor. Muhalefet, cumartesi günü başkent Caracas'ta protesto gösterisi çağrısı yaptı. Yüksek Mahkeme'ye yakın olarak değerlendirilen Maduro, muhalefet tarafından "darbe” yapmakla suçlanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP,JD/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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