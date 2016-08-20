Venezuela Devlet Başkanı: Darbeye kalkışırsanız Erdoğan'ın yaptıkları, yapacaklarım yanında bebek işi kalır!

Ekonomik krizler boğuşan Venezuela’da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sağcıların darbe girişiminde bulunması ihtimali hakkında konuştu. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki sağcı grupların darbe girişiminde bulunması hâlinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan çok daha sert önlemler alacağın söyledi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre katıldığı bir toplantıda 15 Temmuz darbe girişimine atıf yapan Maduro, “Türkiye’de neler olduğunu gördünüz mü? Eğer sağcı güçler ülkemde darbeye kalkışırsa, o zaman Erdoğan’ın yaptıkları, Bolivar Devrimi’nin yapacaklarının yanında bir bebeğin önlemleri gibi kalır” dedi.

“BM’nin, ABD’nin ne diyeceğine bakmam”

“Mesajım şu: Sağcı güçlerin darbeye kalkışması hâlinde, BM ya da ABD’nin ne diyeceğine bakmadan, daha önce hiçbir zaman yürürlüğe konmamış yasaları uygularım” ifadelerini de kullanan Maduro, olası bir darbe girişimi karşısında Venezuela halkının buna karşı koyacağından emin olduğunu da ekledi.