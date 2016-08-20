T24 LogoT24 Logo
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı: Darbeye kalkışırsanız Erdoğan'ın yaptıkları, yapacaklarım yanında bebek işi kalır!

"Daha önce hiçbir zaman yürürlüğe konmamış yasaları uygularım”

20 Ağustos 2016 19:56

Ekonomik krizler boğuşan Venezuela’da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sağcıların darbe girişiminde bulunması ihtimali hakkında konuştu. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki sağcı grupların darbe girişiminde bulunması hâlinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan çok daha sert önlemler alacağın söyledi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre katıldığı bir toplantıda 15 Temmuz darbe girişimine atıf yapan Maduro, “Türkiye’de neler olduğunu gördünüz mü? Eğer sağcı güçler ülkemde darbeye kalkışırsa, o zaman Erdoğan’ın yaptıkları, Bolivar Devrimi’nin yapacaklarının yanında bir bebeğin önlemleri gibi kalır” dedi.

 

“BM’nin, ABD’nin ne diyeceğine bakmam”

 

“Mesajım şu: Sağcı güçlerin darbeye kalkışması hâlinde, BM ya da ABD’nin ne diyeceğine bakmadan, daha önce hiçbir zaman yürürlüğe konmamış yasaları uygularım” ifadelerini de kullanan Maduro, olası bir darbe girişimi karşısında Venezuela halkının buna karşı koyacağından emin olduğunu da ekledi.

ETİKETLER

VenezuelaNicolas MaduroDarbeDarbe girişimiTayyip ErdoğanFETÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24