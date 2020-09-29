Venezuela'dan peynir ithalatından sonra Yunanistan'dan pirinç piyasaya sürüldü; firma yöneticisi 'Benim de zoruma gidiyor' dedi

Toprak Mahsülleri Ofisi’nin Yunanistan ve İtalya’dan pirinç ithal ederek, piyasaya sürdüğü, üzerinde ‘yerli pilavlık pirinç’ yazan paketlerde menşe bilgisinin ise Yunanistan olduğu ortaya çıktı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, 9 Eylül'de piyasaya sürülen pirinç paketlerinde hem ‘yerli' hem de menşeinin Yunanistan olduğu yazıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) pirinç üreticilerinin çeltiğin kilosu için 3.80 lira istemesi üzerine, Yunanistan ve İtalya'dan pirinç ithal ederek piyasaya sürdüğü öğrenildi.

TMO'dan 300 ton pirinç alan bir özel firmanın, ‘yerli pilavlık pirinç' yazan paketinin üzerinde menşei bölümünde ise Yunanistan olduğu görüldü.

Bu durumu eleştiren CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Artık ipin ucu kaçtı. Hem milli ve yerliyiz diyorlar hem de Yunanistan'dan pirinç ithal ediyorlar. Edirne'de çeltik üreticisine 3 lira 20 kuruş fiyat verip ithalatın önünü sonuna kadar açıyorlar. Bir de Yunanistan ile biz gergin değil miyiz, neden Yunanistan'dan ithalata izin veriliyor? Bunların her söylediği palavra” diye tepki gösterdi.

'Konya kadar ülkeden pirinç ithal ediyoruz'

Yunanistan’dan ithal edilen pirinci piyasaya süren firma yöneticisiyse bu durumdan kendisinin de memnun olmadığını belirterek şöyle konuştu: “İpsala'ya gittim, çiftçi pirincini 3.20'den vermek istemiyor. TMO el attı, Yunanistan ve İtalya'dan pirinç ithal etti. Biz de 300 ton aldık. Paketleme yaparken menşeine Yunanistan yazmam gerekir, Türk Gıda Kodeksi bunu emrediyor. Menşeine Türkiye yazsam kimse de fark etmezdi. Bir Türk olarak benim de zoruma gidiyor. Konya kadar toprağı olan bir ülkeden pirinç ithal ediyoruz.”

Geçtiğimiz aylarda Türkiye ve Venezuela arasında imzalanan dış ticaret anlaşmasında da Venezuela'dan peynir ithalatını kolaylaştırma kararı alınmış, bu karar bir hayli tepki çekmişti.