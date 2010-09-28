-VENEZUELA DA NÜKLEER ENERJİYE YÖNELDİ CARACAS (A.A) - 28.09.2010 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, hükümetin, nükleer enerji programı üzerinde çalışmalar yaptığını söyledi. Chavez, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin atom enerjisine ihtiyaç duyduğunu belirterek, ''Barışçıl amaçlarla nükleer enerji projesiyle uğraşıyoruz. Atom bombası yapmayacağız. Dolayısıyla İran gibi bizi rahatsız etmeyin. Bizi durduramayacaklar. Buna ihtiyacımız var ve ilk çalışmaları yapıyoruz'' dedi. Hugo Chavez, ülkesinin petrol ve gaz kaynaklarının sonsuza kadar dayanmayacağını, alternatif enerji kaynakları araştırdıklarını kaydetti. Arjantin ve Brezilya'nın nükleer reaktörleri olduğunu belirten Chavez, ''Bizim de olacak. (Rusya Başbakanı Vladimir Putin) Vladimir, Rusya'nın nükleer enerji geliştirmesi için Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduğunu söyledi'' diye konuştu. Amerikalı yetkililer tarafından Venezuela'ya nükleer program geliştirmesine yardım etmekle suçlanan bir bilim adamı ve eşiyle ilgili konuya da değinen Chavez, ''Bazı profesörleri gözaltına aldılar. Sanırım Arjantinliydiler. Bir hükümet sözcüsünün 'hayır, kanıt yok'' dediğini duydum'' dedi. ABD ve Avrupa'nın endişelerine rağmen İran'ın nükleer programını savunan Chavez, İran'ın atom silahları yapmadığından emin olduğunu dile getirmişti. Chavez, daha önce atom enerjisi programı planlarından söz etmişti.