T24 LogoT24 Logo
Dünya

VENEZUELA DA NÜKLEER ENERJİYE YÖNELDİ CARACAS (A.A)

28 Eylül 2010 12:48

-VENEZUELA DA NÜKLEER ENERJİYE YÖNELDİ CARACAS (A.A) - 28.09.2010 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, hükümetin, nükleer enerji programı üzerinde çalışmalar yaptığını söyledi.  Chavez, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin atom enerjisine ihtiyaç duyduğunu belirterek, ''Barışçıl amaçlarla nükleer enerji projesiyle uğraşıyoruz. Atom bombası yapmayacağız. Dolayısıyla İran gibi bizi rahatsız etmeyin. Bizi durduramayacaklar. Buna ihtiyacımız var ve ilk çalışmaları yapıyoruz'' dedi. Hugo Chavez, ülkesinin petrol ve gaz kaynaklarının sonsuza kadar dayanmayacağını, alternatif enerji kaynakları araştırdıklarını kaydetti.  Arjantin ve Brezilya'nın nükleer reaktörleri olduğunu belirten Chavez, ''Bizim de olacak. (Rusya Başbakanı Vladimir Putin) Vladimir, Rusya'nın nükleer enerji geliştirmesi için Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduğunu söyledi'' diye konuştu.   Amerikalı yetkililer tarafından Venezuela'ya nükleer program geliştirmesine yardım etmekle suçlanan bir bilim adamı ve eşiyle ilgili konuya da değinen Chavez, ''Bazı profesörleri gözaltına aldılar. Sanırım Arjantinliydiler. Bir hükümet sözcüsünün 'hayır, kanıt yok'' dediğini duydum'' dedi.  ABD ve Avrupa'nın endişelerine rağmen İran'ın nükleer programını savunan Chavez, İran'ın atom silahları yapmadığından emin olduğunu dile getirmişti. Chavez, daha önce atom enerjisi programı planlarından söz etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24