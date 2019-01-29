Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Guaido, yabancı ülkelere temsilci atadığını duyurdu

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Amerika kıtasındaki bazı ülkelere temsilci atadıklarını açıkladı.

Guaido, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Meclisten, ABD, Arjantin ve Kolombiya gibi ülkelere diplomatik temsilci atamak için izin istediğini belirtti.

Kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Guaido paylaşımında, Ulusal Meclis'in, ABD, Arjantin, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Ekvador, Şili, Honduras, Kanada, Peru ve Lima Grubu'na temsilci atanması talebini oy birliğiyle kabul ettiğini duyurdu.

Guaido, Venezuela'nın Washington'daki temsilciliğine Carlos Alfredo Vecchio'nun getirildiğini ifade etti.

Vecchio, dün Guaido tarafından ABD temsilciliğine atandığını açıklamış ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'da Vecchio'yu tanıdıklarını açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ülkesinin ABD'deki tüm diplomatlarını geri çekmişti.

Karşılıklı hamleler

Gün içinde Guaido, ABD Başkanı Donald Trump ile ülkedeki kriz hakkında konuştuğunu açıklamıştı. Öte yandan Venezuela Başsavcısı, ABD'nin desteklediği Guaido'ya yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması için başvuruda bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 2018 yılında gerçekleşen ve muhalefetin boykotu nedeniyle katılım oranın yüzde 50’nin altında kaldığı seçimlerde yeniden seçilmesi, Maduro yönetiminin meşruiyetinin tartışılmaya başlamasına neden oldu.

Hükümetin giderek ağırlaşan ekonomik kriz karşısında yetersiz kalan politikaları ülkedeki muhalefeti de harekete geçirdi. Siyasi krizler nedeniyle iki parlamentonun bulunduğu ülkede, muhalefetin çoğunluğunu oluşturduğu Ulusal Meclis, 10 Ocak’ta yemin ederek ikinci dönemine başlayan Maduro’yu tanımayacağını duyurdu. Ardından Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio, 23 Ocak’ta bir açıklama yaparak Anayasa’nın 233. ve 333. maddeleri uyarınca kendini geçici devlet başkanı ilan ettiğini duyurdu. Bu açıklamadan yalnızca birkaç dakika sonra bir mesaj paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, Guadio’yu tanıdığını ilan etti.

ABD’nin ardından Kanada, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Paraguay gibi çok sayıda ülke Guadio’yu tanıdığını bildirirken, Türkiye, Rusya, Çin, Meksika, Bolivya gibi ülkeler Maduro’ya destek verdi.

Yabancı ülkelerin de Venezuela konusunda iki kampa bölünmesi krize uluslararası boyut kazandırdı. Giderek tırmanan siyasi krizde, nasıl bir tutum takınacağı tartışılan Venezuela Ordusu şimdiye kadar hükümetten yana tavır aldı. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, 8 ordu komutanıyla birlikte televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, Guaidó'nun "darbe" yaptığını belirterek, Maduro'ya sadık kalacaklarını söyledi.

Öte yandan ABD, Venezuela'nın petrol şirketlerinden Povsa'ya ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım kararını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Venezuela ordusu gücün muhalif lidere geçmesini kabul etmeli" diye konuştu. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de Venezuela petrolü satışlarından elde edilen kazancın Nicolas Maduro hükümetinin elinden alınacağı yönünde bir açıklama yaptı. Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Venezuela'nın ülke dışındaki mal varlıklarının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.