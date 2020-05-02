Venezuela'da cezaevinde isyan çıktı: 40 ölü, 50 yaralı

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Venezuela'da bir cezaevinde isyan çıktı. Olaylarda en az 40 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.

Yaralananlar arasında bir ulusal güvenlik memuru ve hapishane müdürünün de olduğu belirtildi.

Venezuela milletvekili María Beatriz Martínez'in açıklamalarına göre olaylar mahkûmlar ile gardiyanlar arasında yaşanan tartışma sonucunda patlak verdi. Mahkûmlar yakınlarının cezaevine yiyecek getirmesine izin verilmesini talep eden bir eylem düzenledi. Kısa süre içinde güvenlik güçler ile mahkûmlar arasından silahlı bir kavga çıktığı bildirildi.

Martínez, Guanare kentindeki Llanos Cezaevi'nde meydana gelen isyanda bir ulusal güvenlik memurunun el bombasının patlaması sonucunda yaralandığını bildirdi.

Venezuela Cezaevi Servisleri Bakanı Iris Varela da isyanı doğruladı ve cezaevi müdürünün bir mahkûm tarafından bıçaklandığını söyledi.