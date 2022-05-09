Venezuela'da aylık enflasyon 5 aydır Türkiye'den düşük

Yaşadığı hiperenflasyon sürecinin ardından toparlanma eğilimine giren ve yıllık enflasyonun yüzde 222'yi bulduğu Venezuela'da enflasyon oranları son 5 aydır Türkiye'den düşük seyrediyor.

Venezuela Merkez Bankası (BCV) Nisan ayı enflasyon oranını yüzde 4,4 olarak açıkladı. Türkiye'de ise TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyonu yüzde 7,25 olarak gerçekleşti. 2017 Kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 50 barajını aşmasının ardından 51 ay hiperenflasyon yaşanan Venezuela’da, son 8 aydır enflasyon tek haneli rakamlarda seyrediyor.

Resmi verilere göre bu yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyon Venezuela'da yüzde 15,4 oldu. Bu oran Türkiye'de ise yüze 28,62 seviyesinde.

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezuela’da son 4 yıldaki yaklaşık enflasyon oranları 2018 yılında yüzde 130 bin, 2019’u yüzde 9 bin 585, 2020’de yüzde 2 bin 960, 2021’de yüzde 686,4 olarak kaydedilmişti.

Son 5 aydır aylık enflasyon Türkiye'den düşük

Venezuela'da Aralık 2021'de enflasyon oranı yüzde 7,6, ocak 2022'de yüzde 6,7, şubatta yüzde 2,9, martta yüzde 1,4 ve nisanda 4,4 olarak kaydedildi. Son 5 aylık enflasyon Venezuela'da yüzde yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Buna karşın Türkiye'de Aralık 2021'de enflasyon oranı yüzde 13,58, Ocak 2022'de yüzde 11,10, şubatta yüzde 4,81, martta 5,46 ve nisanda 7,25 olarak kaydedildi. Böylece son 5 aylık enflasyon toplamı Türkiye'de yüzde 42,2 olarak gerçekleşti.