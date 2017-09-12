T24 LogoT24 Logo
Dünya

Venezuela, Birleşmiş Milletler'i yalan söylemekle suçladı

"BM Venezuela'ya karşı düşmanlığına son vermeli"

12 Eylül 2017 13:10

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza , Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin'i yalan söylemekle suçladı.

El Hüseyin, Venezuela'da "insanlığa karşı suç" işlenmiş olabileceğini, gerilimlerin artma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

1 Nisan'da artmaya başlayan hükümet karşıtı protestolarda bugüne kadar en az 120 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Arreaza, BM'den gelen bu eleştirinin temelsiz olduğunu söylerken El Hüseyin'in Venezuela'ya karşı düşmanlığına son vermesini talep etti ve BM'nin açıklamasının yalanlarla dolu olduğunu belirtti.

BM'nin yayınladığı raporda ülkede 124 kişinin öldürüldüğü, bunların 46'sının hükümeti destekleyenler ve polis, 27'sinin ise muhalifler tarafından öldürüldüğü, geri kalanlarının kimler tarafından öldürüldüğünün bulunamadığı aktarılmıştı.

Venezuela hükümeti, ülkedeki ekonomik ve siyasi krizi "hükümete karşı yürütülen emperyalist savaşa" bağlıyor.

ETİKETLER

VenezuelaBirleşmiş Milletlersuçlamakrizprotesto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24