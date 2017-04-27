Venezuela Amerikan Devletleri Örgütü'nden çekiliyor

Haftalardır hükümet karşıtı protestolara sahne olan Venezuela’da sosyalist hükümet, Amerikan Devletleri Örgütü'nden (OAS) göstericilere sert müdahale edildiği yönünde gelen eleştirilere beklenmedik bir yanıt verdi. Venezuela hükümeti, OAS'tan çıkacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez, Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada "Ayrılma talebimizi Perşembe günü OAS’a yazılı olarak sunacağız" diye konuştu. Rodriguez, ulusal çapta televizyon kanallarından canlı yayınlanan konuşmasında kendilerine yönelik yapılan "dalkavuk ücretli köleler" gibi hakaretlere izin veremeyeceğini açıkladı. Rodriguez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Venezuela onuru, bağımsızlığı, egemenliği, ülkenin barış ve geleceği için OAS’tan çekiliyor" açıklamasında bulundu.

Caracas hükümeti, üyesi olduğu Washington merkezli Amerikan Devletleri Örgütü’nü (OAS) ABD yönetiminin Venezuela’da sosyalizmin ortadan kaldırılma kampanyasını desteklemekle suçluyor. Güney, Orta ve Kuzey Amerika'dan 35 üyeli Amerikan Devletleri Örgütü'nde büyük çoğunluk bir süredir Venezuela hükümetini ülkedeki protesto göstericilerine sert müdehalesi nedeniyle sert bir biçimde eleştiriyordu. Örgütün Genel Sekreteri Luis Almagro da kısa bir süre önce Caracas yönetimini sert bir biçimde eleştirmiş ve ülkede erken seçime gidilmesini talep etmişti. Venezuela’nın sosyalist hükümeti ise bu çıkışı içişlerine müdahale olarak nitelendirmişti.

Gösterilerde ölü sayısı 32'ye yükseldi

Bununla birlikte Venezuela’da ülke çapında hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Çarşamba günü başkent Caracas’ta erken seçim talep eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı binlerce gösterici sokaklara çıktı. Polis göstericilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Göstericiler ve polis arasında çıkan çatışmalarda bir kişi daha hayatını kaybetti. Başkent Caracas’ın Chaca idari bölgesinin Belediye Başkanı, 20 yaşında bir göstericinin yüzüne isabet eden biber gazı fişeği nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece yaklaşık 4 haftadır süren protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı resmi rakamlara göre 32’ye çıktı.

Venezuela'da siyasi ve ekonomik kriz

Venezuela aylardır derin bir siyasi krizin içerisinde bulunuyor. Kriz bir süre önce Yüksek Mahkeme’nin meclisin yetkilerine el koyması ile tırmanmıştı. Ancak ülke içinden ve dışından gelen yoğun tepkinin ardından Yüksek Mahkeme tartışmalı kararını geri çekmişti. Ardından muhalefet lideri Henrique Capriles'in kamu görevinde usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla siyasetten 15 yıl men edildiği açıklanmıştı. Muhalefet liderinin 2018 yılında yapılması öngörülen seçimlerde devlet başkanlığına aday olmasını engelleyen bu karar gerginliği daha da tırmandırmıştı.

Muhalefet, hükümeti kötü ekonomik politikalar uygulamak ve ülkeyi diktatörlüğe dönüştürmek istemekle suçluyor. Sosyalist Devlet Başkanı Maduro ise muhalefeti yabancı devletlerin de desteği ile ekonomik bir savaş yürütmek ve kendisini devirmeye çalışmakla suçluyor.

Bununla birlikte ham petrol fiyatlarının düşmesi, zengin petrol yataklarına sahip yaklaşık 30 milyon nüfuslu Venezuela'nın ekonomik krize sürüklenmesine yol açmıştı. Ülkede bir süredir bazı malların günlük tedariğinde büyük sıkıntılar yaşanıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/epd/dpa, BD/BK