Venezuela Amerika Devletleri Örgütü'nden ayrılıyor

Venezuela, içişlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Amerika Devletleri Örgütü'nden (OAS) ayrılacağını açıkladı.

Bu karar, OAS dışişleri bakanlarının Venezuela'daki ekonomik ve siyasi krizi görüşmek için acil toplanma önerisiyle ilgili oylamanın ardından gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "(Perşembe günü), Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla, Amerika Devletleri Örgütü'ne bir şikayet mektubu yazacağız ve 24 aylık (ayrılma) süreci başlatacağız" dedi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra OAS da ülkedeki ekonomik ve siyasi krizden endişe duyduğunu dile getirmişti.

Başkent Caracas'ta bir aydır devam eden hükümet karşıtı protestolarda 28 kişi hayatını kaybetti.