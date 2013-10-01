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Dünya

Venezuela ABD'li üç diplomatı sınırdışı ediyor

Muhalefet, krizin Cumhurbaşkanı Maduro'nun solcu politikalarından kaynakladığını söyleyerek diplomatların sınırdışı edilmesini eleştirdi

01 Ekim 2013 09:48

Venezuela hükümeti, ülke ekonomisini sabote etmeye çalışmakla suçladığı üç Amerikalı diplomatı sınırdışı etme kararını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Venezuela'yı terketmeleri için 48 saat süre tanıdığı diplomatların Eylül ayında elektrik şebekesini etkileyen bir sabotajda yer aldıklarını ve Venezuela şirketlerine üretimi azaltmaları için rüşvet verdiklerini söylüyor.

Elinde bu yönde bulgular olduğunu belirten Maduro, sınırdışı edilecek diplomatların kimliklerini maslahatgüzar Kelly Keiderling, Venezuela'da bulunan en yüksek seviyedeki Amerikalı diplomat Elizabeth Hunderland ve David Mutt olarak açıkladı.

ABD ve Venezuela 2010 yılından bu yana birbirlerinin başkentlerinde büyükelçi bulundurmuyor.
Venezuela'da tuvalet kağıdı, şeker ve un dahil bir dizi ürünü temin etmekte sıkıntı yaşanıyor.
Muhalefet, krizin Cumhurbaşkanı Maduro'nun solcu politikalarından kaynakladığını söyleyerek diplomatların sınırdışı edilmesini eleştirdi.

Washington-Karakas hattında ilişkiler 10 yılı aşkın süredir gergin bir seyir izliyor.

Latin Amerika'da ''Amerikan emperyalizmine karşı'' mücadele verdiğini söyleyen eski lider Hugo Chavez'in ölümü ardından geçen Nisan ayındaki seçimlerde Chavez'in yerine geçen Nicolas Maduro, BM Genel Kurulu'nda yapması planlanan konuşmayı geçen hafta iptal etmeye karar vermiş ve gerekçe olarak ''New York'a giderse hayatının tehlikeye girebileceğini'' öne sürmüştü.

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