Venezuela 20 bin Suriyeli sığınmacı almaya gönüllü

Suriyeli mülteci sorunu ile ilgili olarak AB Komisyonu'nda zorunlu kotanın konuşulmasının ardından, Venezuela'dan ilginç bir açıklama geldi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 20 bin Suriyeli mülteci kabul edeceğini duyurdu.

Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkesinin savaş nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan 20 bin Suriyeliyi almaya hazır olduğunu belirtti.

Ülkesiyle sıkı bağları olan Beşar Esad'a desteğini her fırsatta yineleyen Maduro, "20 bin Suriyelinin Venezuela'ya gelip bu topraklarda barış içinde yaşamasını istiyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre; Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2011'den bu yana 4 milyondan fazla Suriyeli diğer ülkelere sığındı. Yaklaşık 2 milyon Suriyeliyi kabul eden Türkiye, en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke oldu.