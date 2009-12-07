Venedik'te dönere yasak geldi

T24 - Venedik Belediyesi'nin kararına göre, kentin tarihi merkezinde döner ve dilim pizza satışı yapan dükkanlar yasaklanacak.







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Dönerin ağır kokusu ve görünümüyle kültürlerine zarar verdiğini savunan Venedik Belediye Başkanı Massimo Cacciari, kentin tarihi bölgelerinde yeni dönerci ve pizzacı dükkanı açılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. Yasak 2011'e kadar geçerli olacak. Ayrıca yeni bir yasal düzenlemeyle mevcut döner ve pizza dükkanlarının kentin başka bölgelerine taşınması da planlanıyor.



İtalya'da tarihi yerlerde döner ve dilim pizza satışının yasaklanması ilk kez 2008'de Lucca kentinde başlamıştı.

