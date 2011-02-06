-VENEDİK'İN KANAL'I DEVLET KONTROLÜNE GEÇTİ FLORANSA (A.A) - 06.02.2011 - İtalya'nın Venedik kentindeki ünlü Büyük Kanal, Venedik Belediyesi'nden alınarak devlet kontrolüne geçirildi. Kanunların düzenlenmesinden sorumlu bakan Roberto Caderoli'nin kararnamesiyle ünlü Büyük Kanal'ın sahibi el değiştirdi. Kanal idaresinin devlete geçmesi hakkında Venedik Belediye Başkanı Giorgio Orsoni, ''Buna üzülüp, yakınıp, ağlayamacağız. Bir çözüm araştıracağız. Bu noktadan sonra ciddi olarak lagün ile ilgili gerçek problemleri düşünmeliyiz'' dedi. Karar karşısında kendilerinin ne yapabileceklerini gözden geçireceklerini kaydeden başkan Orsoni, bakan Calderoli ile görüşmeye lüzum görmediğini çünkü bir şekilde kontrolün yine kendilerinde kalacağı düşüncesinde olduğunu ifade etti. Bu arada, Venedik'te yayın yapan ''Il Gazzettino'' ve ''Corriere del Veneto'' gazetelerinin, hükümetin bu hareketle Büyük Kanal'ı Venediklilerden adeta çaldığını belirttiler. Doğal güzelliğiyle pek çok turisti Venedik'e çeken ve su dünyasının otoyolu olarak tasvir edilen Büyük Kanal'ın yönetimini, 1904 yılında yapılan kraliyet kararnamesinden bu yana şehir idaresi yürütmekteydi.