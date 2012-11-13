Venedik tarihe mi gömülüyor?

Yağış ve fırtınanın deniz seviyesini yükselttiği Venedik'in cadde ve kanalları sular altında kaldı.

Geçtiğimiz perşembe günü Venedik'i ziyaret eden turistler, ayaklarına plastik torbalar geçirerek ya da lastik botlar giyerek şehri gezmek zorunda kaldılar.

Şehirdeki bu ilginç manzaraya, Adriyatik denizinin Venedik'e kıyısındaki suların son 2 yılın en üst seviyesine yükselmesi neden oldu. Ünlü San Mark meydanı dahil olmak üzere kentin dar sokaklarında sular normal seviyenin 1,4 metre üzerine çıktı.

Geçen hafta şiddetli yağmur ve aralıklı fırtınalara maruz kalan Venedik'te yükselen su seviyesi nedeniyle yaya geçitleri de kapandı. Kentin klasik yapılarından tahta podyumların da kaldırıldığı Venedik sokaklarındaki kaldırımlar da tamamen sular altında kaldı.

Dükkan ve pasajların neredeyse % 70'inin sular altında kaldığını bildiren yetkililer, kentin suların yükselmesi ve diğer tabii afetlerden koruyabilmek maksadıyla yüksek bariyerlerle çevrileceğini ve yıllar önce başlatılan koruma seti projesinin en geç 2015 yılında tamamlanacağını belirtiyorlar.

Su seviyesindeki yükselmeden korunmadığı takdirde Venedik'in tamamen sular altında kalmasından endişe ediliyor. (Deutsche Welle Türkçe)