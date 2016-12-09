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BBC Türkçe

Venedik Komisyonu: Türkiye uluslararası hukuku ihlal ediyor

Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı olan Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana kamuda yürütülen tasfiyelerin, "uluslararası hukuku ve Türkiye'nin anayasasını ihlal ettiğini" açıkladı.

09 Aralık 2016 19:57

Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı olan Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana binlerce öğretmen, polis memuru, asker ve kamu görevlisinin tasfiye edilmesinin "uluslararası hukuku ve Türkiye'nin anayasasını ihlal ettiğini" yaptı.

Cuma günü Avrupa Konseyi'nde biraraya gelen Komisyon'un yaptığı açıklamada, "Hükümetin aldığı önlemler, Türk Anayasası ve uluslararası hukukun izin verdiklerinin çok daha ötesine geçti" ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin de üye olduğu Komisyon, "Devlet aygıtlarının bu yollarla tasfiye edilmesi, güçlü bir keyfilik görünümü veriyor" açıklamasını yaptı.

Bu arada Avrupa Yargı Kurulları Ağı (ENCJ), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun gözlemci statüsünü askıya aldı.

ENCJ bu kararı, 'HSYK'nın artık hükümetten bağımsız olmaması' gerekçesiyle aldığını belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile müzakerelerin geçici olarak askıya alınması çağrısı yapan tavsiye niteliğindeki karar tasarısını geçen ay kabul etmişti.

AP Genel Kurul'unda yapılan görüşmelerde, Türkiye'deki olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ile demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında geriye gidiş olduğu vurgulanmıştı.

sert tepki göstererek

Başbakan Yıldırım da, AP'nin kararının Türkiye için hiçbir önemi olmadığını söylemişti.

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