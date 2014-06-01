Venedik Komisyonu Başkanı'ndan AYM'ye Twitter teşekkürü

Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio, AYM’nin Twitter’ın kapatılmasıyla ilgili aldığı karar için teşekkür ederek, “Bilhassa Twitter kararı için Mahkeme’ye teşekkür etmek istiyorum. Bu çok mühim bir karardır ve AİHM içtihatlarına tamamen uygundur” dedi. Buquicchio, hükümetin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yönelik tavrını da eleştirerek, Başkan Haşim Kılıç’ın Avrupa’da büyük takdir gördüğünü söyledi. Buquicchio “AYM’nin Avrupa’daki algısı çok iyi ve sanıyorum Türkiye’de de temel hakları ve hukukun üstünlüğünü koruyan bir kurum olarak algılanıyor” dedi.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, dün akşam Samanyolu Haber’de konuşan Buquicchio'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Twıtter teşekkürü

AYM son zamanlarda Twitter ve HSYK kararları ile hem çok doğru kararlar verdi hem de insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine tamamen uydu. Bilhassa Twitter kararı için Mahkeme’ye teşekkür etmek istiyorum. Bu çok mühim bir karardır ve AİHM içtihatlarına tamamen uygundur.

AYM Avrupa’da çok saygın

Avrupa’daki Anayasa Mahkemelerini bir araya getiren toplantıların 16. Kongresi için geçtiğimiz günlerde Viyana’daydım. Bu Kongre’ye Avrupa Konseyi’nin 47 üyesinin anayasa mahkemesi başkanları katıldı. Avrupa Konseyi dışından üyelerimiz de mevcuttu. Hem Kongre’nin başkanlığını yapan hem de Avusturya Anayasa Mahkemesi’nin başkanı olan zat açılış konuşmasında hassaten Türkiye AYM’sinin oynadığı mühim rolün altını çizdi ve son zamanlarda aldığı kararları ile bağımsızlığını çok takdir ettiğini ifade etti. AYM’nin Avrupa’daki algısı çok iyi ve sanıyorum Türkiye’de de temel hakları ve hukukun üstünlüğünü koruyan bir kurum olarak algılanıyor.

Ölçüsüz eleştiriler tehlikeli

Demokrasilerde ne mahkemeler ne de AYM’ler eleştirilerden muaf olamaz. Ancak eleştirilerin dozu kaçırılırsa ve bu eleştiriler yoğun olarak siyasi sorumluluk sahibi şahsiyetlerden ya da basından gelirse mahkemenin halk nezdindeki algısı açısından çok tehlikelidir. Bu duruma bir son vermek gerekir, zira bu saldırılar Türk demokrasisinin gelişmesi açısından zararlı olabilir.

Kılıç, yapması gerekeni yaptı

Bu kadar sert eleştiriler karşısında temsil ettiği kurumu yani AYM’yi savunmak mecburiyetindeydi. Bu kadar ölçüsüz tepkiler karşısında hakikati savunmak durumundaydı. Konuşmasını tamamen meşru buluyorum.

Twıtter kararı vatanperverce

Anladığım kadarıyla Başbakan, Mahkeme’yi vatanperver bulmuyor. Bana göre vatanperverlik demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaktır. AYM, Twitter yasağını iptal ederek çok vatanperverce davranmıştır. Ayrıca AYM’nin bu kararı AİHM’nin içtihatları ile tamamen uyumludur. Bana göre Kılıç vatanperverdir. Zira Kılıç, bu kararlarla ülkesindeki demokrasiyi ve anayasal istikrarı muhafaza etmeye çalışmaktadır.

Paralel devlet ispata muhtaç

Bu iddiaları değerlendiremem. Çok fazla iddia var ve bunların ispatlanması gerekiyor. Ayrıca bu paralel devlete karşı verilecek mücadelenin hukukun üstünlüğü çerçevesinde yapılması gerekiyor. Yoksa demokrasi hasar görecektir. Şimdi gayri demokratik görünse de elimizden geleni yapalım sonra demokrasiye döneriz, yaklaşımını doğru bulmuyorum. Tekrar altını çizmek istiyorum. Öncelikle bu paralel devletin mevcudiyeti ispat edilmeli. Eğer ispat edilirse mücadele de demokratik vasıtalarla yapılmalı. Şu ana kadar böyle yapılıyormuş gibi gelmiyor bana.

Yeni Anayasa yapılamaması üzdü

Uzun süredir Türkiye için yeni bir anayasayı savunuyorum. Başbakan Erdoğan bütün siyasi partileri sürece dâhil eden Uzlaşma Komisyonu’na öncülük ettiğinde çok memnun olmuş ve desteklemiştim. Bu çok iyi bir yaklaşımdı. Ancak işin sonuca ulaşmaması beni büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Başkanlık sistemine geçiş kötü fikir

Parlamenter sistem de, başkanlık ya da yarı başkanlık sistemi de iyi olabilir. Tek şart her bir sistemde gerekli denge ve fren mekanizmalarının mevcudiyetidir. Parlamenter sistem, Türkiye’de gayet iyi çalışıyor. Dolayısıyla başkanlık sistemine geçilmek istenmesini anlayamıyorum. An itibarıyla Türkiye’de parlamenter sisteme devam edilmesinin iyi olacağına inanıyorum. Şunu da eklemek istiyorum: Avrupa ülkelerinin çoğunda parlamenter sistem gayet iyi işliyor ve başkanlık sisteminden ziyade parlamenter sistem tercih ediliyor.