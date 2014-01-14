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Dünya

Venedik Komisyonu: Anayasa Mahkemesi kararı açıklanmadan HSYK yasası uygulanmamalı

Buquicchio, Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkana kadar uygulamaya geçilmemesi gerektiğini vurguladı

14 Ocak 2014 20:22

Avrupa Konseyi'nin anayasa danışma organı olan Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio, Adalet Komisyonu'nda görüşülmekte olan HSYK düzenlemesi hakkında "Bu teklifin tersine, sadece birkaç yıl önce (referandumla) kabul edilen değişiklik Venedik Komisyonu tarafından olumlu olarak değerlendirmekte ve genel itibariyle milletlerarası standartlarla uyumlu görülmektedir" dedi. Buquicchio, kanunun kabul edilip Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edilmesi durumunda, Mahkeme'den karar çıkana kadar uygulamaya geçilmemesi gerektiğini vurguladı.
 
 

Anayasa Mahkemesi kararı kesinleşmeden uygulanmalı

 
 
Hükümeti aceleyle karar almaması konusunda "şiddetle uyaran" Buquicchio, yargı bağımsızlığına vurgu yaptığı açıklamasında, teklifin milletlerarası standartlara uyumluluğu tespit edilmeden adım atılmamasını istedi. "Milletlerarası standartlara ve Türkiye Anayasası'na uyumluluğu dikkatlice tetkik edilmeden ve teyit edilmeden bu alanda adımlar atılmamalı; uygulamaya ise kesinlikle geçilmemelidir" diyen Buquicchio, talep olması durumunda taslağa ilişkin bir değerlendirme yapabileceklerini söyledi.
 
Hükümetin hazırlıklarına ilişkin Buquicchio, kanunun kabul edilip Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edilmesi durumunda, Mahkeme'den karar çıkana kadar uygulamaya geçilmemesi gerektiğini vurguladı.
 
59 üyesi bulunan Venedik Komisyonu, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında Avrupa standartlarına ulaşmak isteyen ülkelere hukuki tavsiyelerde bulunuyor. Avrupa Konseyi'nin 47 üyesinin dışında ABD, Brezilya, Meksika, Fas, Cezayir gibi ülkeler de komisyonun azaları arasında.

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