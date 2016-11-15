Venedik halkından "turistten bıktık" eylemi

Yılda 9 milyon turistin ziyaret ettiği İtalya'nın Venedik kentinde yaşayanlar, bu durumdan oldukça rahatsız. Turistlerin barınma ve istihdam sorunları oluşturduğu için kentten göç etmek zorunda kalacaklarını düşünen İtalyanlar, ellerine aldıkları bavullarla durumu protesto etti.

"Turizm dışında iş yok"

Posta'da yer alan habere göre, protestocular, kentteki evlerin daha çok kâr getirdiği gerekçesiyle turistlere kısa süreliğine yüksek fiyatlarla kiralanmasından ve turizm dışındaki sektörlerde çalışanların iş bulamamasından şikâyetçi.

Kentteki işyerleri ve faaliyetlerin çoğunlukla turistlere yönelik hale gelmesi nedeniyle yerel halk için market alışverişi gibi gündelik ihtiyaçları karşılamanın bile gittikçe güçleştiği de belirtiliyor.

Venedik'in 1951'de yaklaşık 175 bin olan nüfusu bugün 55 bin civarına gerilemiş durumda.

Günü birlik turist sayısı 24 milyon

Kentte konaklayan turist sayısının yılda dokuz milyona, günübirlik gezmeye gidenlerin sayısının ise 24 milyona ulaştığı belirtiliyor.