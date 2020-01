Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro'nun

74. Venedik Film Festivali'nde en iyi filme verilen Altın Aslan ödülünü, "The Shape of Water" filmiyle Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro aldı.

Dünyanın en eski uluslararası film festivali olan Venedik Film Festivali'nde ödül töreni yapıldı. Amerikalı aktris Annette Bening'in başkanlığını yaptığı jüri, en iyi film ödülü Altın Aslan'ı Guillermo del Toro'nun Soğuk Savaş döneminde geçen fantastik-romantik "The Shape of Water" filmine verdi.

Guillermo del Toro törende yaptığı konuşmada "İlk kez bu ödülü Meksikalı bir yönetmen alıyor. Bu ödülü fantastik film yapmaya çalışan tüm Latin-Amerikalı yönetmenlere adıyorum. Hayata inanıyorum, aşka inanıyorum, sinemaya inanıyorum" dedi.

Meksikalı yönetmen ayrıca, spagetti western türünün mucidi İtalyan yönetmen Sergio Leone'ye "çok şey borçlu olduğunu" da söyledi ve ödülüne "Sergio Leone" adını taktı.

İsrail'in tepkisini çeken filme Gümüş Aslan

Jüri Büyük Ödülü dalında verilen Gümüş Aslan ise "Foxtrot" filmiyle İsrailli yönetmen Samuel Maoz'un oldu. Maoz'un filmi, İsrail askerlerini kötü gösterdiği gerekçesiyle İsrail Kültür Bakanı Miri Regev tarafından eleştirilmişti.

Filmin Venedik'te yarışacağı belli olduktan sonra bir açıklama yapan İsrailli Bakan, "Samuel Maoz'un 'Foxtrot' filminin önemli festivallerde gösterilmek için seçilmesi utanç verici" demişti.

En iyi yönetmene verilen Gümüş Aslan'ı ise "Jusqu'à la Garde" isimli filmiyle Fransız yönetmen Xavier Legrand aldı.

"Hannah" filmindeki rolüyle Charlotte Rampling en iyi kadın oyuncu seçilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünü "The Insult" filmiyle Kamel El Basha aldı.

En iyi senaryo ödülü "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" filmiyle Martin McDonagh'e verildi. Jüri Özel Ödülü'nü Avustralya yapımı "Sweet Country" filmiyle Warwick Thornton aldı. En iyi çıkışı yapan genç oyunculara verilen Marcello Mastroianni ödülü de "Lean On Pete" filmindeki rolüyle Charlie Plummer'ın oldu.

30 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında yapılan 74. Venedik Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı ödülü ise 1 Eylül'de Robert Redford ve Jane Fonda'ya verilmişti.