Venedik Film Festivali'nden Koronavirüs raporu: Sıfır vaka

NTV'nin haberine göre; şu ana kadar protokollerin iyi gittiği ve herkesin hassasiyetle kurallara uyduğu da belirtildi.

Festival mekanlarında tüm misafirleriin aşı belgesi olması ve maske takması zorunlu. İtalya'ya yurt dışından giriş yapanların da varışta Covid-19 testinin negatif çıktığını kanıtlamaları gerekiyor.

İlk birkaç gün, güvenlik kontrolleri nedeniyle normalden daha uzun kuyruklar görüldü ancak ertesi sabah gecikmeli taramalar veya bekletmelerle ilgili daha az rapor vardı.

Güvenlik önlemleri sıkı ve durum herkesin yararına. Gazetecilerin gösterimlere normalden biraz daha erken gitmesi gerekiyor. Çoğu basının ve konuğun ilgisi, Covid protokollerinden sonra hemen sıkı bir şekilde gösterimdeki filmlere kaydı.