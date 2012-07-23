T24 LogoT24 Logo
Dünya

Venedik 60 katlı gökdeleni sevmedi

Ünlü modacı Pierre Cardin'in İtalya'nın Venedik kenti yakınına gökdelen inşa etme fikri tepki çekti

23 Temmuz 2012 13:57

Modacı Pierre Cardin'in 'Dünya Mirası' kentlerden Venedik'in yakınına 60 katlı gökdelen inşa etme planı tepki topladı. Mimarlar, Pierre Cardin'e 'Gökdeleni Dubai'ye yap' çağrısında bulundu.

Ünlü modacı Pierre Cardin'in İtalya'nın Venedik kenti yakınına gökdelen inşa etme fikri tepki çekti.

Mimarlar, 3 milyar TL bütçeli 244 metre yüksekliğindeki 'Işık Sarayı' isimli gökdelenin tarihi kentin silüetini bozacağını söyledi. Mimarlar, Pierre Cardin'e "Gökdeleni Dubai'ye yap" çağrısında bulundu.

San Marco meydanından görülebilecek 60 katlı gökdelenin, eskiden endüstriyel bölge olan Porto Marghera'ya inşa edilmesi planlanıyor.

İç içe geçmiş altı disk şeklinde tasarlanan gökdelen, cam ve çelikten yapılacak.

Daily Mail'in haberine göre; daireler, restoranlar ve sinema kompleksinden oluşacak gökdelen, ünlü modacı Pierre Cardin'in mimar yeğeni Rodrigo Basilicati'nin en büyük projesi olacak.

ETİKETLER

venedikgökdelenpierre cardin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24