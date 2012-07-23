Venedik 60 katlı gökdeleni sevmedi

Modacı Pierre Cardin'in 'Dünya Mirası' kentlerden Venedik'in yakınına 60 katlı gökdelen inşa etme planı tepki topladı. Mimarlar, Pierre Cardin'e 'Gökdeleni Dubai'ye yap' çağrısında bulundu.

Ünlü modacı Pierre Cardin'in İtalya'nın Venedik kenti yakınına gökdelen inşa etme fikri tepki çekti.

Mimarlar, 3 milyar TL bütçeli 244 metre yüksekliğindeki 'Işık Sarayı' isimli gökdelenin tarihi kentin silüetini bozacağını söyledi. Mimarlar, Pierre Cardin'e "Gökdeleni Dubai'ye yap" çağrısında bulundu.

San Marco meydanından görülebilecek 60 katlı gökdelenin, eskiden endüstriyel bölge olan Porto Marghera'ya inşa edilmesi planlanıyor.

İç içe geçmiş altı disk şeklinde tasarlanan gökdelen, cam ve çelikten yapılacak.

Daily Mail'in haberine göre; daireler, restoranlar ve sinema kompleksinden oluşacak gökdelen, ünlü modacı Pierre Cardin'in mimar yeğeni Rodrigo Basilicati'nin en büyük projesi olacak.