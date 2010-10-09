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VEN CİABAO TÜRKİYE'DEN AYRILDI İSTANBUL (A.A)

09 Ekim 2010 20:43

-VEN CİABAO TÜRKİYE'DEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 09.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Ven Ciabao, temaslarını tamamlayarak ülkesine gitti. Ven Ciabao'yu Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve diğer ilgililer uğurladı.  Devlet Konukevi'ne gelişinde İstanbul'da yaşayan bir grup Çinli genç tarafından Türk ve Çin bayrakları sallanarak uğurlanan konuk Başbakan Ven Ciabao, gençleri el sallayarak selamladı.  Özel bir uçakla İstanbul'dan ayrılan Ven Ciabao, Türkiye'den ayrılmadan önce özel bir yat ile İstanbul Boğazı'nda tur attı.

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