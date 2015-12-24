Velilere de karne verilecek

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, "Velilere karne vereceğiz. Çocuğun okuluna kaç kere geldi, kimle ne konuştu değerlendireceğiz. Onlar da bize karne versin, açıkları birlikte kapatalım” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, TRT Haber’de eğitim gündemindeki gelişmelerle ilgili konuştu.



Hala süren operasyonlar nedeniyle birçok ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edilen Güneydoğu’da yaşanan çatışmalı ortamdan 80 bin 156 öğrencinin etkilendiğini belirten Avcı, “Hafta sonu eğitimleriyle, sömestr ve yaz tatilinden alacağımız günlerle, yoğunlaştırılmış programla öğrencilerimizin eksikliklerini gidereceğiz” dedi. Hürriyet'teki habere göre, Bakan Avcı, diğer konularda da özetle şunları söyledi:

Öğretmenler döner

“Milli Eğitim Kanunu’na göre 180 iş günü eğitim verme sorumluluğumuz var. Bütün Türkiye’de 180 iş gününü bütün öğrencilerimiz için tamamlayacağız. Öğretmenlerimiz okul güvenlikleri, eğitime erişim güvenliği sağlandıktan sonra okullarına dönecekler. Eğitim önemlidir, ama en başta can güvenliği.”



‘Bu bir restleşme’



“Önümüzdeki döneme yetiştirebilirsek velilere de karne vereceğiz. Siz çocuğunuzun okuluna kaç gün geldiniz, hangi öğretmeniyle, ne kadar görüştünüz, okul aile birliği toplantılarına katıldınız mı? Bakın bu bir tür restleşmedir. Şimdi velilerimiz de diyecekler ki tamam okullarınıza geliriz, ama biz de size karne veririz. Veliler de bize karne versinler, okulumuza gelsinler, evet bizim okullarımızda çok eksiğimiz var. Denetlesinler, eksiğimizi, gediğimizi birlikte kapatalım.”

Engelli öğretmenler için düzenleme

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, engelli öğretmenlerle ilgili de şunu söyledi: “150 engelli öğretmen kadrosu için duyuruya çıkmıştık. 203 müracaat olunca 53 atanamamış engelli öğretmenimizi de dahil ediyoruz ve onların da atamalarını gerçekleştirmiş olacağız. Yani bütün müracaat etmiş engelli öğretmenlerimiz böylece atanmış olacaklar.”