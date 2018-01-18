Velilerden, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Okuluma dokunma" eylemi

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) \"Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi\"nin çağrısıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen bir grup veli, okullarında yaşadıkları sorunları dile getirdi. “Artık Yeter! Söz Velilerde\" diyen veliler, \"Söz Bizim, Okullar Bizim. Bilimsel-Laik Eğitimi Birlikte Kuracağız\" pankartı açtılar, \"Eğitim Sistemi Yap Boz Değil\", \"Okuluma Dokunma\" dövizleri taşıdılar.

İMAM HATİPLER

Beşiktaş\'taki İsmail Tarman Ortaokulu\'nun, İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulu\'na dönüştürüldüğünü, oğlunun da burada okuduğunu söyleyen velilerden Orhan Üstündağ, \"Bu sene TEOG olsaydı girecekti. Bu sene gireceği sınav da TEOG\'dan farklı olarak İmam Hatiplileri doldurma amaçlı yapılmış bir çalışmadır. Biz 30 Mayıs 2016 tarihinde okulumuzun İmam Hatip\'e döndürüldüğünü duyduğumuz da Milli Eğitim\'e sorduğumuz soru şuydu; \'Bu talep nereden geldi? Neye dayanarak böyle bir şey yapıyorsunuz?\' 30 kişilik bir talep geldiğini söylediler. Bizse bunun doğru olmadığını biliyoruz. Çünkü Beşiktaş ilçesinde İmam Hatip\'e ihtiyaç yoktur. Çünkü bin 200 kişilik okulda 970 tane imzayla bu okulun İmam Hatip olmamasını isteyen insanlar olduğu içindir. Sonuç olarak buraya gelen öğrencilerin çoğunluğu Kağıthane ilçesinden gelmektedir. Burası doldurulamadığı için Kağıthane\'den gelen öğrencileri almaktadır. Biz buranın İmam Hatip olmaması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Yasal süreçlerde dahil olmak üzere her şeyi yaptık. Ancak halihazır da direnişimiz devam etmekte. Şu an 600. günü doldurmaktadır.\" ifadelerini kullandı.

\"OKUL AİLE BİRLİĞİNİN ODASI ELİNDEN ALINDI\"

Küçükçekmece Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Okul Aile Birliği üyesi Kemal Doksanyedi ise, \" Okul Aile Birliği seçimlerinde okul müdürlüğü\'nün istemediği bir yönetim geldiği için Okul Aile Birliğinin elindeki odası alındı. Okul Aile Birliği öğretmenler odasının karşısındaki bir koridorda çalışmaya mahkum edildi. Bu da yetmedi Okul Aile Birliği çalışanlarımız kapı girişine yani kapının önüne kondular. Bu okulda 15-20 gün önce televizyona da yansıyan çocuk gelin ve çocuk damat olayıdır. Bunun basına yansımasını okul aile birliğine mal ettiler. Okul aile birliğinin bu konuda hiçbir kusuru yoktur. Basına bu konuyu okul aile birliği sızdırmamıştır. Ama kapatmaya çalıştıkları bu olay dün akşam medyada görmüş olduğumuz 16 yaşınan küçük insanların hamile kalmasının yaşanmasıyla ne kadar vahim bir hale geldiğimizi bize göstermiştir\" dedi.

PROJE OKULLAR İLE İLGİLİ KONUŞTU

Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği üyesi bir kişi ise, şöyle konuştu:

\"Proje okulları adı altında Milli Eğitim Bakanlığının kendisine yarattığı keyfi alan ile bugün geldiğimiz noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Proje okullarının ne olduğunu, projelerinin ne olduğunu daha önce de Milli Eğitimin önüne gelip sormuştuk. O günden bu güne akla yatkın bir proje ile henüz karşılaşmadık. Ama zaman için de geldiğimiz noktada projenin bir yıkım projesi olduğu artık aşikardır. Cağaloğlu Anadolu Lisesi\'nde veli ve yöneticiler arasında yaşanan gerilim bunun ispatıdır. Şişli Endüstri Meslek Lisesini fiziken yıkmaya çalışmaları projenin hem okullarını içini boşaltarak, eğitim kalitesini boşaltarak yürüdüğünü hem de okulları fiziken yıkma konusunda ne kadar kararlı olduklarını gösteriyor. 5 bin öğrencisi olan Türkiye\'nin en büyük endüstri lisesini yıkmaya kalkmak akla izah edilebilir bir tarafı var mı?\"

Grup atılan \'Bilimsel Eğitim İstiyoruz\' sloganı attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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