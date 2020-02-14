Velilerden ‘ayetle’ bağış istediler: Ekonomik sorumluluğu eşit paylaşalım

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Okul Aile Birliği, öğrenci velilerine Bakara sureli, dualı mektup göndererek ‘bağış‘ talep etti. Okul aile birliği başkanı, velilere gönderdiği mektupta, ‘ekonomik sorumluluğun tüm velilerce eşit şekilde paylaşılmasının hak ve hukukun gereği olduğunu’ belirtti.

Oda TV’nin haberine göre, Bakara, Kasas ve Fatır surelerinden ayetlere yer verilen mektup şöyle devam etti: “Amellerin hayırlısı az da olsa devamlı olandır. Sizler okulumuza güvenerek çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de emanetlerinize sahip çıkmak, onlar için olabildiğince güzel imkanlar sunmak, eğitim kalitemizin daha da artması için okul idaresi ve öğretmenlerimizle el birliğiyle çalışıyoruz. Velilerimizi birlik olmaya ve taşın altına elinizi koymaya davet ediyoruz.”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019 yılı içinde inşa edilmesi planlanan imam hatipler için 460 milyon lira ödenek ayırırken, fen liseleri için yalnızca 30 milyon lira ayırmıştı.