Veliler ve öğrenciler: Bunun da üstünü kapatırlar

T24 - Öğrenciler ve veliler,‘Biz senelerdir bu sınav için hem para hem ter döküyoruz, nasıl ikna olalım!’ dediler. Şifre iddiaları herkesi ayağa kaldırdı. ÖSYM Başkanı’nın açıklamaları inandırıcı bulunmadı, sözlerindeki çelişkiler şüphe bulutlarını aralamadı...



Öğrenciler ve veliler isyanda: “Madem kazanacak olan baştan belli biz boşuna uğraşıyoruz. Her yıl başka bir şaibe çıkıyor. Bizi artık ikna edemezler” dediler,Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:





‘Moralimiz bozuldu, ikinci basamağa çalışamıyoruz’



Şifre iddiaları üzerine dershaneler dün öğrenci akınına uğradı. Uğur Dershaneleri de bunlardan biriydi. Soru kitapçığı üzerinde öğretmenleriyle birlikte şifreyi test eden çocuklar şoktaydı: “Biz YGS’de şifreyle kopya çekildiğine inanıyoruz. İddiaları duyunca çok üzüldük, moralimiz bozuldu. ÖSYM Başkanı’nın iki gündür yaptığı açıklamalar da bizi tatmin etmedi. Motivasyonumuz bozulmuş durumda; ders çalışamıyoruz.”





Oğlum 24 saat ders çalıştı, yazık değil mi?



* Mustafa Akdemir (53-Emekli):



Benim oğlum okul birincisi, 24 saat dersleriyle meşgul. İki gündür çok üzgün, huzursuz, stresli. Sınav iptal olursa aynı başarıyı gösterip göstermeyeceği endişesi var. Çünkü sınavı başarılı geçti. Bu skandal, çocukları cinayete kurban etmektir.





Çocuklarımız perişan oldu



* Arsi Ani (45 - Ev hanımı):



Çocuklarımız sınava aşırı güvenlik önlemleriyle girdi. Buna rağmen böyle bir skandal çıktı. Perişan durumda çocuklar. Artık kanıksadık her yıl yaşanır oldu. Sınava gölge düştü. İtiraz etmeyi düşünüyoruz ama bir şeyin değişceğine de inanmıyoruz. Yani sınavın iptalini beklemiyoruz. Böyle olacaksa milyarlar verip çocuklarımızı dershaneye göndermeyelim.





Türkçe ve biyoloji de şüpheli



* Vasfi Demir (Final Dersanesi Matematik Öğretmeni):



Matematik sorularında ilk sayfadaki 4 sorudan 2 tanesi bu yöntemle çözülüyor. Şifrenin tutmadığı sorularda da doğru cevabın E şıkkı olduğu söyleniyor ki öyle. Sadece Matematik değil Biyoloji ve Türkçe sorularında da seçenekleri küçükten büyüğe dizdiğiniz zaman doğru seçenek çıkabiliyor. 160 sorudan yaklaşık 100 tanesinin bu şekilde çözülebildiğini tahmin ediyoruz. Tesadüfen mi yoksa bir duyumla mı ortaya çıktı bilemiyoruz ama ciddi bir şüphe uyandırdı. Savcılar gerekli ciddi incelemeleri yaparak şüphelerimizi giderecek açıklamayı yapacaktır.





Bunun da üstünü örterler kesin



* Yeliz Uçar (18-Öğrenci Kavram Dersanesi):



Böyle bir skandal olacağını bekliyordum. Çünkü soruları hazırlayanlar ÖSYM’nin kendi adamları. Bunun da iptali olmaz, üzeri örtülür. Türkçe sorularında da alfabetik şifreleme yapıldığı yorumlarını okuyorum internette.





Olan yine bize oldu sonunda



* Semih Özalp (18- Öğrenci Final Dersanesi):



Hükümete karşı komplo kuruldu deniyor ama ne olursa olsun mağdur olan biz olduk. Hiçbir açıklama bizi ikna edemez. Sınavım normal geçmişti, matematik soruları çok önemli. Bir soru 4 puan değerinde.





Emeklerimiz boşa mı gidecek?



* Kübra Düzenli (18-Öğrenci Fem Dersanesi)



Bizim için hayati derecedeki bu sınava 4 yıldır hazırlanıyorum. Emeklerimize yazık değil mi? Sınav kesinlikle iptal edilmez, olan bize olur. Birileri bedavadan okul kazanır.





ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONU BOZULDU



* İsmail Açıkkapı (Kavram Dersanesi Koordinatörü): Her öğrenciye farklı kitapçık düzenlendiği için master kitapçık gerekliydi fakat ÖSYM bu kitapçıkla büyük bir hata yaptı. 1 milyon 700 bin ve en az 250 bin velinin baktığı bir objede bu hatayı yapması büyük bir güven kaybına neden oldu. Soru yanlış olsa herkese yanlış ama ÖSYM’nin master kitapçık açıklamasıyla zihinlere büyük bir şüphe düştü. Öğrencileri nasıl motive edeceğimizi düşünüyoruz. Sınavdaki şaibe ortadan kalksa ve ÖSYM suçsuz olsa bile öğrencilerimizin yüzde 30’u motivasyonunu kaybetti. Özellikle orta ve alt düzeyde başarılı olan öğrencilerimiz için ip koptu.





İkincide daha kötü olursa...



* Seda Ertem (18-Öğrenci Kavram Dersanesi)



Duyduğumda hiç şaşırmadım. Kopya olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ne açıklama yaparlarsa yapsınlar, ikna olmam. İlkinde bu hata yapılıyorsa ikincisinde de aynısı hatta daha kötüsü olabilir.







KİMSE TATMİN OLMADI



‘Soru işaretleri hala ortada’



* Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç: ÖSYM Başkanı’nın yaptığı açıklamalar ne yazık ki bunca soru işaretinin ardından tatmin edici, aydınlatıcı olmadı. Soru işaretleri hala ortada duruyor. Kendi içinde çelişkili yanları var. Örneğin basın için hazırlandığı ifade edilen ve Ali Demir’in ifadeleriyle “çok titiz bir çalışmayla hazırlandığı” ifade edilen bu kopyada neden bir şifreleme olduğu hala net değil. Çelişkilerden birisi de Sayın Ali Demir’in bir şifreleme olup olmadığına dair düşünceleri. Bir yandan “bir şifreleme olmadığını, kamuoyunun şifreleme iddialarıyla meşgul edildiğini” söylüyor, fakat diğer yandan “bizler bilinçli olarak master kopyada bilinçli olarak bir sıralama yaptık herhangi bir karışıklık olmasın diye. Bunu da master kopyadan türettik. Eğer bir şifreleme olmuş olsaydı bu 40’ta 40 olurdu” gibi açıklamaları var. Bundan ne anlaşılması gerekiyor? Bunun yanıtı alamadık.





‘İhbar üzerine mi şifre çözüldü’



TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: Bu güvensizlik KPSS ile başladı. Bu toplumsal ve örgütlü bir suç olmasına rağmen hala bu sonuçlandırılamamış vaziyette. Bir de bunun üstüne bu sınav eklendi. Bir şeye dikkat etmemiz lazım. Artvin’de bir avukat bunu çözüyor. Acaba bu bir ihbar sonucu mu oluştu, yoksa gerçekten söylediği gibi söylentiler üzerine bunu çözümledi mi, bu çok dikkat edilmesi gereken bir konu.



Sayın Başkan “kapalı dönem”den bahsetti. Bu önceki senelerde de vardı. Aslında ÖSYM, soru çalınması noktasına kadar birkaç tane küçük kopya ve tespit edilmiş kopyaların dışında çok büyük bir şaibe altında değildi. Bu sınavla ilgili maalesef sorun ortadadır ve şaibe vardır. Basına dağıtılan kopyanın niçin şifreli olduğu veya bir çözümlemesi olduğu açıklığa kavuşturulmamıştır. Şimdi toplumda başka komplo teorileri üretilecektir. Denilecektir ki, “başka bir şifre ile kişiye has şifre üretilmiş olabilir mi?” İlla bunların ilk 1000’e girmesi gerekmez. Bu çocuk 5 bininci de olabilir, 10 bininci de olabilir. Ama istediği bölüme girer.





‘ÖSYM itibarsız hale geldi’



CHP Genel Başkan Yardımcısı Sinop Milletvekili Engin Altay: “Eğitim tarihimiz yine bin utançla, bir kara leke ile karşı karşıyadır. Geçen hafta yapılan sınavda, 7 okulda sadece kız öğrenciler sınava alındı. Başbakan’ın her seferinde ileri demokrasi diye nutuk attığı bir dönemde bunu kabul etmek olanaksızdır. Eğer bu öğrencilerin sınava girdikleri salonlar ayarlanabiliyorsa, başka şeyler de ayarlanabilir demektir. Sadece kız öğrencileri aynı yerde sınava sokmak bu çağda akıl alır bir şey değildir. Burada ’tevhid-i tedrisat’a bir başkaldırı vardı. ÖSYM, daha düne kadar Türkiye’de en objektif, en güvenilir bir kurumken, bugün artık toplumun nefret ettiği, kuşkuyla baktığı, itibarsız bir kurum haline geldi. Amaç devleti ele geçirmek. İleride yönetime geçecek gençleri bu şekilde yetiştirilmek isteniyor. AK Parti kendi timlerini yetiştiriyor.”