Veliler ücretlerde indirim talep etti; okul yönetimi, kalan ayların parasını iade etti, öğrencilerin kaydını sildi

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçen özel bir okul grubu ile bir grup veli arasında geçen hafta ilginç bir olay yaşandı. Aileler, uzaktan eğitimde bazı hizmetleri alamadıklarını belirterek ödedikleri ücretten bir miktar indirim talep etti. Bunun üzerine okul yönetimi, kalan ayların tüm parasını iade ederek, öğrencilerin kaydını sildi ve velileri e-okul sisteminden attı.

Salgın nedeniyle hem kamuda hem özel sektör okullarında okuyan milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim alıyor. Özel eğitim sektörünün önemli bir markasına bağlı bir anaokulunda bir hafta önce ilginç bir olayın yaşandığı öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, grubun, Erenköy’de bulunan anaokuluna kayıtlı 4 yaş grubundaki 11 öğrencinin velisi ortak bir karar aldı. Veliler, öğrenci başına 40-50 bin TL ödedikleri okul yönetimine yazılı bir talep iletti. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimde istenen verimin sağlanamadığını düşünen veliler, ödedikleri ücretin belirli bir miktarının iadesini, kullanılmayan kırtasiye malzemesinin de iadesini istedi.

11 veli adına 28 Nisan günü gönderilen e-posta mesajı sonrası aileler bekleyişe geçti. Veliler okul yönetiminden herhangi bir yanıt alamadı. İlk şoku ise, banka hesaplarına yatırılan para tutarlarını görünce şaşırdı. Okul, velilerin her birinin hesabında 12-13 bin TL para iade etti. Bu tutar, eğitimin kalan aylarının parasıydı. Hatta bir velinin hesabına 12 bin 784 TL’nin yanı sıra, gelecek yıl için ödediği 58 bin 320 TL daha yatırıldı.

Veliler, hesaplarındaki parayı görür görmez hemen telefona sarıldı ve okul muhasebesini aradı, ancak yanıt alamadı. Şaşkınlık içinde olan aileler ilk şoku atlamadan ikinci bir şok daha yaşadı. Okul idaresi, öğrencilere ait eşyaların tamamını birer koliye koyarak ailelerin adresine gönderdi.

E-devlet sisteminden atıldılar

Veliler, öğrencilerinin uzaktan eğitime katılması için e-okul sistemine girmeye çalışsa da başaramadı. Başlangıçta, teknik bir hata olduğunu düşünen veliler gerçeği kısa süre içinde öğrendi. Okul yönetimi, kendilerinden indirim talebinde bulunan ve kullanılmayan kırtasiye malzemelerinin de iadesini isteyen 11 velinin tamamını sistemden attı. Ortada kalan 11 veli, okul idarecilerine telefonlar veya mail yolu ile ulaşmaya çalıştıysa da sonuç alamadılar.

Okul müdüründen geri dönüş: Talebinizi doğrudan bana iletmek yerine okul sahibine de ilettiğiniz için sonuç bu oldu

Okul müdiresi, kendisine ulaşan bir veliye “Talebinizi doğrudan bana iletmek yerine okul sahibine de ilettiğiniz için sonuç bu oldu. Yapacağım bir şey yok” diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Yıl ortasında ortada kalan ailelerden bir kısmı, çocuklarını başka okullara kaydederken bir kısmının ise henüz okul bulamadığı öğrenildi.

Dava açmaya hazırlanıyorlar

Aileler hiçbir bilgi verilmeden kayıtlarının silinmesine tepki göstererek dava açma yoluna gideceklerini söyledi. Av. Hikmet Güngör ise taraflar arasında var olan sözleşmenin bu şekilde tek taraflı feshinin hukuki olmadığına işaret ederek “Öğrenciler, disiplin kurulu kararı olmadan okuldan atılamaz. Eğitim kurumu tarafından yapılan, her şeyden önce Anayasa’da güvence altına alınan eğitim hakkının açıkça ihlaldir. Kurum istediği gibi, sırf veliler bazı taleplerde bulundular diye sözleşmeyi feshedip öğrencinin eğitim ve öğretim hakkını engelleyemez. Yapılan işlem, cezai yaptırımın yanı sıra tazminat da gerektiren bir işlem” diye konuştu.