Veliler okullarının bahçesine yapılmak istenen imam hatip lisesini engelledi

İstanbul Beykoz’da bulunan Kavacık Borsa İstanbul İlkokulu/Ortaokulu’nun ek binasına yapılmak istenen imam hatip lisesi, velilerin itirazı neticesinde engellendi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Aralık 2017’de İstanbul Valiliğine bağlı İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından okul önünde Kavacık Borsa İlköğretim okulu/ Ortaokulu bünyesinde olan ek hizmet binasının İstanbul sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi kapsamına alınıp yeni bir binanın yapılacağına dair bir proje tabelası konuldu Bu tabelada Sabahattin Karakaşlı İmam Hatip Lisesi yazıyordu. Kavacık Borsa İlkokulu ve Ortaokulu arazisine bir imam hatip kondurulacağını öğrenen veliler buna itiraz için oluşturdukları resmi dilekçeyi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’ne toplu olarak iletti. Veliler, daha sonra Öğrenci Veli Derneği’nin (Veli-der) de desteğiyle sık sık basın açıklaması yaparak imam hatip projesinin iptal edilmesini istedi.

İlçe Milli Eğitim’den cevap geldi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü velilerin dilekçelerine 30 Nisan’da cevap verdi. Verilen cevapta imam hatip lisesi yapılmayacağı belirtildi. İlçe Milli Eğitimin cevabı şöyle: “Beykoz ilçesi Kavacık Borsa İstanbul İlkokulu/Ortaokulu bahçesine Selahattin Karakaşlı İmam Hatip Lisesi yapılması düşüncesinin uygun olmayacağı belirtilmiştir.”

Mücadele ettiler ve kazandılar

BirGün’e konuşan Veli-der İstanbul 1 No’lu Şube Girişimi Sözcüsü Orkide Kuleli veliler mücadele etti ve kazandı dedi. Kuleli “Kavacık Borsa İstanbul İlkokulu/Ortaokulunun arazisinin gasp edilerek, bir imam hatip lisesi açma kararının alınmasında ‘Kurum Açma Kapatma Yönetmeliği’ne uygun olmayan bir sürecin işletildiği, bu yönetmeliğe rağmen, inşaat kararının alınmasının tamamen yönetmeliğe aykırı bir şekilde ve bir oldu bittiye getirme durumu olduğu açıkça belli olmuştur. Bugün okullarımızda bu tür haksız uygulamalara sıkça rastlanmaktadır. Veliler okullarında akıl ve mantık dışı buldukları uygulamalara boyun eğmeyerek, razı gelmeyerek ve bir mücadele zemini oluşturarak haklarını aramalıdırlar. Zira bugün okullarda yapılan uygulamaların çoğunun haksız ve hukuksuz olması sebebiyle kazanım sağlayacaklardır” dedi.



Veli-der’in başından beri velilerin ve öğrencilerin her zaman yanında olduğunu belirten Kuleli şöyle devam etti: “Onlarla birlikte verdiğimiz hak arama mücadelelerinde yeni bir kazanım elde etmekten memnunuz. Veli-Der olarak okulları için bize ulaşan Kavacık Borsa İstanbul Velileri ile beraber okulun tüm arazisinin okulun kendi öğrencileri için kullanılması hususunda takipte kalarak gerekirse yine mücadelemize devam edeceğiz. Kavacık Borsa İstanbul Velilerini gösterdikleri azim, kararlılık ve dirençten dolayı gönülden tebrik ederek ‘Mücadele ettiler ve kazandılar’ diyoruz.