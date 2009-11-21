Veliler de Erdoğan gibi düşünüyor

T24 - Meksika'dan yayılarak tüm dünyayı dolayısı ile Türkiye'yi de etkileyen domuz gribinde aşı tartışması hâlâ sürüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ben ve ailem de aşı yaptırmayacağız' açıklamasının ardından halk, çocuklarını aşılatma konusunda ya tereddütte olduğunu ya da kesin olarak yaptırtmayacağım diyor.



Hürriyet gazetesinde yer alan ankete göre, Ankete göre velilerin aşı kararında genel eğilimi yaptırmamak yönünde. İstanbul’daki özel okullardan bazılarında yapılan araştırmaya göre de velilerin sadece yüzde 10’u aşıyı istedi. Devlet okullarında da durum farklı değil.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından hafta ortasında tüm okullara gönderilen yazıda velilerden alınan formların okullarda saklanarak, aşı yapılacak öğrenci sayısının belirlenmesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmesi istendi.



Okullar ve velilerin kararı şöyle:



? Bilfen Okulları’nda 1443 öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin 250’si aşı yaptıracak. 40’ı kararsız.

? Sağlık Eğitim Vakfı Özel Üsküdar SEV İlköğretim Okulu’nda 1027 öğrenci bulunuyor, 140’ı aşı yaptırmak istiyor

? Üsküdar Amerikan Lisesi’nde 621 öğrenci bulunuyor, 60’ı aşı yaptırmayı kabul ediyor.

? Bahçeşehir Eğitim Kurumları İlköğretim Okulu’nda 778 öğrenciden 48’i aşıyı kabul ediyor.

? Florya Bahçeşehir Koleji’nde 650 öğrenciden 40 öğrenci aşı yaptıracak.

? BJK Koleji’nde 380 öğrenciden 15’i aşı yaptırmayı istiyor.

? Atacan İlköğretim Okulu’nda 220 öğrenciden 20-25’i aşı olacak.

? Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda bulunan 2500 öğrenciden 270’i aşı yaptırmayı kabul etti.

? Sezin İlköğretim Okulu’ndaki 601 öğrenciden 59’u aşı yaptıracak.

? Çevre İlköğretim’deki toplam 724 öğrenciden aşı olmayı kabul eden 70 kişi.

? İSTEK Okulları’ndaki 7 bin öğrenciden ancak yüzde 5’i aşı olmayı kabul etti.

? FMV Işık Okulları Nişantaşı Işık’ta 590 öğrenciden aşı olmayı kabul eden 29 kişi.

? Ayazağa Işık’ta 1286 öğrenciden 80’i aşı olmayı istiyor.

? Doğa Koleji İlköğretim Okulu’ndaki 2.196 öğrenciden 317’si aşı olmayı kabul etti.



Sakıncalı durumlar



Yazıda aşı yapılmasının sakıncalı olduğu durumlar:

? Ciddi yumurta alerjisi.

? Daha önce grip aşısından sonra gelişen ciddi alerjik reaksyon.

? Ciddi kauçuk (lateks) alerjisi.

? Önceden geçirilmiş Guillan-Barre Sendromu.



Üniversitede grip arası



Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde grip nedeniyle 3 gün eğitime ara verildi. Üniversite yönetiminden yapılan duyuruda “Devamsızlıktaki büyük artışı nedeni ve gribal enfeksiynun daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla, 23-24-25 Kasım 2009 tarihlerinde eğitime ara verilmiştir” denildi.



Adana’da okullar tatil



Adana’da gribal enfeksiyon görülen öğrenci sayısındaki artış nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Okullar 1 Aralık 2009 Salı günü yeniden eğitim- öğretime başlayacak.



Şeytan taşlamada steril taş dönemi



Suudi Arabistan, domuz gribinden dolayı bu yıl şeytan taşlamada sterilize edilmiş taşlar dağıtacak. Kral Abdullah tarafından verilen talimatla, hacılara özel torbalar içindeki sterilize taşlar verilecek. Öncelikle şeytan taşlamada kullanılacak küçük taşlar Müzdelifeye getirilecek ve sterilize suyla birkaç defa yıkanacak. Daha sonra güneş altında kurutulacak bu taşlar torbalara doldurularak hacılara dağıtılacak.



Böylece domuz gribinin yayılması önlenmiş olacak. 3 milyon hacı adayı için hazırlanmış olan özel torbaların üzerinde taşların domuz gribine karşı güvenli olduğu resimleri ve yazıları bulunacak. Gazetelerde çıkan haberlerde, Kral Abdullah’ın fikri olduğu belirtilen bu uygulamanın, İslami kurallara aykırı olmadığının dini yetkililer tarafından onaylandığı belirtildi.



Köy okulunda grip oyunu



Van’ın Gevaş İlçesi’ndeki Aydınocak Köyü İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri domuz gribine dikkat çekmek için aynı adla bir tiyatro oyunu sahneliyor. Öğretmenler Gökhan Aydemir ve Alper Ülken’in hazırladığı oyunda dokuz öğrenci rol alıyor. Oyunun amacı gribin nasıl bulaştığını anlatmak ve alınması gereken önlemler konusunda öğrencileri uyarmak. Oyuna ilişkin bilgi veren öğretmen Aydemir, “İlk önce köy okulunda sergiledik, çok beğenilince ilçe merkezindeki ve diğer Yatılı Bölge İlköğretim Okulları’nda sergiledik. Oyunu yetişkinlere de sergiliyoruz” diye konuştu.