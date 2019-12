-VELİEFENDİ'YE AT SATIŞ VE EĞİTİM MERKEZİ ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İstanbul-Veliefendi Hipodromu At Satış ve Eğitim Merkezini yaptırmak üzere ihale açtı. Merkez genel olarak ahırlar, at satış ve eğitim merkezi, yem silosu, ot sundurması, gösteri padoğu ve altyapı olmak üzere toplam yedi kalem yapım işini kapsayacak. İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 gün olarak belirlendi. İhale, 1 Ekim 2010 tarihinde saat 14.00'te Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında ''açık ihale usulü'' ile gerçekleştirilecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan ihaleye, yerli firmalar katılabilecek. İhalede işin şartnamesi bedeli mukabili, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İnşaat Şube Müdürlüğünden satın alınabilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede firmalar, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Bu arada ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.